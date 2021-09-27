上海市多部门约谈网约车平台：即日起将严查严惩网约车平台、违法车辆

IT之家 9 月 27 日消息 今日上午，上海市交通委执法总队联合市公安局交警总队、市联席办、市道运局、市道运中心对本市网约车平台开展联合约谈，通报本年度执法开展情况并部署下一阶段工作。

据上海市交通委员会官微，上海市相关部门今后将不定期开展联合执法行动，对网约车平台逐户多频次上户检查，持续开展数据抽查，一旦发现违法行为将严厉处罚。

此外，上海市交通执法、公安部门还将采取非现场执法手段在全市范围内开展高频次违法车辆的严查严惩。

同时，上海市相关部门也会同保险公司加强数据比对，对非营运车辆进行严厉监管和严格措施，全力保障交通营运和市民的出行安全。

IT之家了解到，会上还通报了上海市今年网约车相关执法情况。今年以来，全市共计查获“四轮机动车”非法客运案件 6146 件；查处网约车平台违法违规案件 854 件。

对此，网约车平台代表曹操出行和享道出行表示：将全面落实交通运输部、本市公安和交通主管部门的工作要求，积极做好整改工作。

2021 年，上海市依托联席会议机制，交通执法和交警部门从强化大数据共享应用、推进非现场执法模式、开展网约车线上源头监管等方面入手，充分利用交通部门网约车监管平台和公安部门“智慧公安”大数据共享应用机制，加大对失格驾驶员、“二进宫”驾驶员以及不合规高频接单车辆精准数据分析，坚决推进联查共处模式，对违规派单的网约车平台进行溯源处理，开展随机抽查，对抽查中发现的违规行为进行从严处理。