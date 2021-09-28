乐视首款“全国产”手机 S1 宣布 9 月 30 日 10 点开售

IT之家 9 月 28 日消息 乐视昨日在北京召开媒体沟通会，宣布旗下乐视手机正式回归，并推出回归后首款产品乐视手机 S1，目标用户是网约车司机、外卖小哥，以及父母一辈等。

今日，乐视宣布旗下首款“全国产”手机 —— 乐视手机 S1 将于 9 月 30 日 10 点在乐视商城开售，预计届时将公布产品售价。

IT之家了解到，乐视在沟通会展示了 S1 的工程机，一共有四款，只是机身材质有所不同，涵盖了从 AG 磨砂玻璃到素皮等市面上常见的材质。据悉该机采用一块 720P 级别的水滴屏，搭载虎贲 T7510 芯片，支持 5G 网络连接，背面则有三摄镜头模组和一颗实体指纹识别按键，电池容量为 4900mAh。

乐视手机 S1 内置了华为账号体系、华为 HMS Core 以及音乐、阅读在内多款华为应用。乐视智能生态执行副总裁李晓伟表示，乐视未来将会是一个包容的生态，在坚守乐视自有生态的同时，也不会拒绝开放其他生态的加入，所以选择与华为合作，用户购买乐视手机之后，可以与华为产品互联，也可以与乐视生态互联。

此外，S1 还是乐视首款“全国产”手机，从芯片、内存、屏幕、制造均是国内供应商提供。根据媒体提供的图片来看，乐视手机 S1 搭载基于安卓 9 的 FreemeOS 9.1.0 系统。