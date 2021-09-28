华米 Amazfit GTR 3 & GTS 3 系列手表将于 10 月 12 日发布

IT之家 9 月 28 日消息 华米宣布 10 月 12 日举行 Amazfit 2021 全球年度新品发布会，发布 Amazfit GTR 3 & GTS 3 系列手表。

IT之家了解到，华米于去年 9 月 22 日发布了 Amazfit GTR 2 与 Amazfit GTS 2 智能手表，售价为 999 元。

Amazfit GTR 2 拥有一块 1.39 英寸、最高亮度 450nit 的视网膜级 AMOLED 屏幕，支持自动调光。延续一代产品的心率引擎，同时引入最新研发的第二代 PPG 生物追踪光学传感器 BioTracker 2，官方声称与医疗级血氧仪检测结果平均误差仅 1.6%。Amazfit GTR 2 支持交通卡和门禁卡。充电方面采用了磁吸触电式充电方法，充满仅需 1 小时。

Amazfit GTS 2 厚度和重量分别为 9.7mm 和 24.7 克。在机身侧面采用曲线设计，完美融合侧面按键。拥有一块 1.65 英寸超视网膜 AMOLED 屏幕，最高亮度 450nit，并配备耐刮擦的类金刚石镀膜。支持多种专业运动模式，日常使用续航达到 7 天，基础手表模式续航达到 20 天。支持海量表盘和息屏显示，将玻璃、金属、有机材料三种不同的材质一体化融合，有曜石黑、流光金和海豚灰三种配色。