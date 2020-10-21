华米双 11 预售：Amazfit Pop 新品立省 50 元、智能手表低至 199 元

IT之家10月21日消息 今日华米科技发布了全新 “ 国民健康手表 ”Amazfit Pop，提供旗舰健康功能，售价349元，双11预售期间立享 50 元优惠，到手价299元，点此预订。

Amazfit Pop 搭载一块 1.43 英寸高清彩色显示屏，在健康方面支持血氧饱和度测量、全天候心率监测、睡眠监测、压力监测等。同时，AmazfitPop 还支持 60 余种运动模式和 50 米防水，具备消息通知提醒、NFC 公交门禁、支付宝离线支付等功能。

此外，华米科技Amazfit旗舰店双11预售，全店多款产品特价。

5 月 19 日，Amazfit 正式发布了户外运动智能手表 Amazfit Ares，这也是 Amazfit 在 2020 年推出的第二款定位于户外运动智能手表。

Amazfit Neo采用了硬朗外观设计，它表盘选用“小方块”造型，屏幕侧面配有四颗实体按钮，复刻经典回忆的同时，也兼具个性化潮流风范。

4 月 30 日，华米科技正式发布全新智能手表 Amazfit 米动手表青春版 1S，在屏幕、健康、运动及日常功能等方面带来升级。

2019 年 7 月 16 日，华米科技发布Amazfit GTR系列手表，有47mm和42mm两种版本；更有钢铁侠限量版和璀璨特别版。

2019 年 8 月 27日，华米发布了Amazfit GTS手表，官方称采用了视网膜级AMOLED屏幕，拥有多彩轻薄金属表身，14天长续航，50米防水，支持NFC门禁公交，12种运动模式。

9 月 22 日，华米推出 Amazfit GTS 2 智能手表，采用了轻薄设计的方形表盘，341ppi超视网膜屏幕，屏幕尺寸1.65英寸，100% NTSC色域，2.5D弧面玻璃。官方推出了模块化表盘，可显示心率、天气等信息，官方称有100款表盘可选择。

这是一款专门为睡眠设计的耳塞，通过遮噪设计和睡眠音律阻隔噪音，放松身心，帮助用户快速睡眠。耳塞还有智能睡眠监测功能，可分析睡眠质量，帮助用户养成良好睡眠的习惯。官方称，耳机内部搭载了娄氏动铁发声单元，可以细腻地模拟不同的自然与环境声音。

Amazfit 智能运动手表 3在产品系列中定位旗舰运动手表，外观功能偏向户外多模运动。表身的材质运用具有质感的多种材料，个人偏爱黑灰色搭配，此外，钛合金镶边表圈再加上激光镭雕仿碳纤维纹理，偏硬朗风格也透着结实与可靠。

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