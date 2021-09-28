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五菱 NanoEV 迪士尼疯狂动物城限定款配置公布：305km 续航里程，支持家用 220V 三插电源充电

2021/9/28 11:07:26 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 9 月 28 日消息 9 月 26 日，五菱汽车宣布旗下首款两座新能源车五菱 NanoEV 与迪士尼“疯狂动物城”IP 联名合作，将推出五菱 NanoEV 迪士尼疯狂动物城“限定款”，将在 9 月 29 日天津车展上市。

今日，五菱汽车公布了五菱 NanoEV 迪士尼疯狂动物城限定款的部分配置信息。

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IT之家了解到，该车采用两座设计，综合工况续航里程达 305km，可直接使用家用 220V 三插电源充电，也可选装 6.6kw 高功率充电机，4.5 小时即可满电出发。

五菱 NanoEV 迪士尼疯狂动物城限定款整车尺寸为 2497/1526/1616mm，保持了 2.5 米车身、3.8 米转弯半径，支持 App 车机互联一键掌控查询车辆状态、智能补电、预约充电等。

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此外，这款车型采用笼式高强钢车身骨架设计，配备主驾安全气囊、副驾儿童保护锁及 ISOFIX 儿童安全座椅接口，拥有 ESC 车身电子稳定系统、坡道辅助、EPB 电子手刹、后倒车雷达及胎压监测系统等。

电池方面，五菱 NanoEV 迪士尼疯狂动物城限定款搭载低温预加热技术和电池保温功能，防尘防水达到 IP67 等级，具备主动安全保护功能、绝缘故障报警及短路保护等功能。

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关键词：五菱汽车NanoEV

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