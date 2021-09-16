上汽通用五菱芯片首次亮相

IT之家 9 月 16 日消息 据五菱汽车发布，在近期品牌发布会上，上汽通用五菱发布了 GSEV（全球小型纯电动汽车架构）大数据出行报告、最新技术研发成果及规划。会上透露，上汽通用五菱在加快推进“强芯”战略，五菱芯片也首次对外亮相，企业力求在十四五期间 GSEV 平台车型芯片国产化率超 90%。

自 2020 年下半年开始，受疫情和国际形势影响，“芯荒”蔓延全球，中国作为汽车生产大国和新能源汽车推进最快的国家，对汽车半导体需求体量巨大，但汽车芯片大部分依赖外购，当汽车半导体产能不足时，国内车企受影响首当其冲。

官方介绍，上汽通用五菱从 2018 年开始实施“强芯”战略，从场景出发定义芯片的功能需求，从用户体验出发定义芯片的性能参数，制定适合上汽通用五菱车型的国产芯片新技术架构和方案。同时，与芯片厂商、零部件厂商同步开展质量验证，提升芯片的通用性、经济型和可靠性。

其中，计算芯片占车用芯片的比例约为 40%，类似于电脑的 CPU。现在，五菱计算芯片相关参数指标已达到国外同类产品技术水平。上汽通用五菱还在 5G 通讯芯片、存储芯片、能源芯片、人工智能芯片等领域，联合国内合作伙伴共同突破核心技术，加快芯片国产化步伐。

IT之家获悉，上汽通用五菱表示，将打造开放共享的国产芯片测试验证与应用平台，助力我国早日实现汽车产业链、供应链自立自强。

相关阅读：

《上汽通用五菱发布新能源汽车智能微型换电站：面积仅 2 辆小 E 停车位大小，换电体验类似加油》