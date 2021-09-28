苹果 macOS 版 Safari 15 出现 Bug：部分网站书签可导致浏览器崩溃（附解决方法）

IT之家 9 月 28 日消息 Safari 15 浏览器将于今年晚些时候与 macOS Monterey 一起发布，其主要新功能包括重新设计的选项卡、分组选项卡、在可用时自动将站点从 HTTP 切换到更安全的 HTTPS、更快的性能、改进的安全性等。

上周，苹果为 macOS Big Sur 和 macOS Catalina 发布了 Safari 15。据 MacRumors 报道，部分用户在使用 Safari 15 时遇到了几个 Bug。

首先在 macOS Big Sur 和 macOS Monterey beta 上，用户在 Safari 15 中为 YouTube 页面添加书签会导致浏览器崩溃。

IT之家了解到，临时解决方法是为 YouTube 视频创建一个书签文件夹，然后将 YouTube 页面拖动到 Safari 侧边栏的文件夹中。

此外，还有一部分用户称，Safari 15 无法正常打开一些网站，受影响的用户会收到“a problem repeatedly occurred”错误消息。

对于这一情况，用户可在浏览器设置中禁用 JavaScript 临时解决，点击 macOS 菜单栏中的 Safari>Preferences…>Security 并取消选中 EnableJavaScript 框。永久解决方法是从苹果服务器重新下载安装 Safari 15 软件包。