联想公布小新、YOGA 笔记本升级 Win11 的机型及推送时间

IT之家 9 月 28 日消息 据联想官方微博，联想在今日公布了小新、YOGA 机型的 Win11 升级说明，包括哪些机型可以升级 Win11，什么时候可以升级等。

2021 年 10 月 5 日起，微软官方将正式推送 Windows 11，部分联想笔记本将支持该升级，具体可分为以下四钟情况：

直接预装 Win11 的新设备：9 月底开始第一批预售，10 月初到手即享。

第一批可升到新系统的 Win10 设备：10 月 5 日到 12 月陆续推送升级。

其他“硬件支持升级”的 Win10 设备：2022 年陆续收到升级推送。

“硬件不支持升级”的早期设备：无法通过微软检测工具检测，可继续使用 Win10。

第一批可升级机型

2019 款：小新 14/15，小新 Air 14，小新 Pro 13；

2020 款：小新 13/15，小新 Air 14，小新 Pro 13/13s；

2021 款：小新 14/15，小新 Air 14/14 Plus/15，小新 Pro 13/14/16；

更早：YOGA S730/S740/S940，YOGA C740/C930/C940，YOGA A940；

2020 款：YOGA Duet/14s，YOGA 27；

2021 款：YOGA 13s/14s/14c/Duet，YOGA Pro 13s Carbon/14s/14c，YOGA 27。