拯救者电竞椅 C7 发布：1199 元起，同时针对手游场景优化

IT之家 9 月 29 日消息 今日联想拯救者正式发布了拯救者电竞椅 C7，提供深空灰和冰魄白两款颜色，售价分别为 1199 元/1399 元。这款电竞椅不仅针对 PC 电竞需求，同时还专为手游场景设计，保证用户长时间游戏的舒适度。

这款电竞椅具有多种功能，颈部有着可调节人体工学头枕，支持调节角度和高度。腰部有着可调节腰托，三点式支撑设计。此外，座椅的扶手可以 4D 调节，支持上下、左右、前后以及旋转角度的调整。

官方表示，C7 电竞椅适合 160- 185cm 身高的人群。座椅的椅背具有 103°-130° 回弹力自适应系统，根据体重自动调节回弹力，能够提供四挡后仰调节，安全锁定功能保证大仰角时也能稳定。

拯救者电竞椅 C7 背部支撑类似拯救者“Y”型 Logo，坐垫采用三防面料，防水防油污，内部有着瀑布型海绵垫。

针对手游用途，座椅具有坐垫、椅背、扶手联动系统，为手肘提供有效支撑。安全方面，座椅有着大尺寸五星支撑脚、大直径静音 PU 万向轮，同时搭载德国莱茵认证气杆，建议最大承重 250 斤。

拯救者电竞椅 C7 将于 9 月 30 日全平台开售，深空灰版本首发售价 1199 元，冰魄白售价 1399 元。