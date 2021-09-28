百度智能云学生首购优惠：1 核 2G 云服务器 9 元/月

IT之家 9 月 28 日消息 百度智能云现已开启校园启航计划。

完成学生认证（24 岁及以下免学生认证）的新用户可以 9 元/1 个月（或 18 元/3 个月、74 元/6 个月）的价格抢购 1 核 2G 云服务器入门型。后者拥有 40G 高性能云磁盘与 1M 带宽，适用于轻量级个人网站及 web 应用。

同时，完成学生认证的新用户还能以 18 元/1 个月的价格抢购 1M 带宽 2 核 4G 云服务器普及型，同样拥有拥有 40G 高性能云磁盘，适用于中量级企业业务及数据处理。

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此外，百度智能云还开启了新一轮新人首购优惠活动。新用户可以 69 元/年的价格秒杀 1 核 1G 云服务器计算型 ic4（40G 系统盘，1M 带宽），可满足基础业务需求。

IT之家了解到，轻量应用服务器-标准型、云服务器计算型 c4、云服务器通用型 g4、智能门户 AIPage 基础版、Elasticsearch 等也开启了促销活动。

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