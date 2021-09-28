消息称三星 S22 Ultra 可能被称为 Note 22 Ultra，S22+ 变为 S22 Pro

IT之家 9 月 28 日消息 据 MSPoweruser 报道，过去几周，关于即将推出的三星 Galaxy S22 Ultra 取代 Note 系列的传言一直在流传。现在爆料人士 @Chunvn8888 称，由于三星公司的新命名方案，Galaxy S22 Ultra 可能正式被称为 Galaxy Note 22 Ultra。

该消息人士称，三星正在考虑为即将推出的 Galaxy S22 系列采用新的命名方案。随着新方案的实施，Galaxy S22+ 变成 S22 Pro，S22 Ultra 变成 Note 22 Ultra。虽然三星对新的命名方案还没有决定，它仍处于讨论阶段，但该人士预计三星公司将采用新的命名系统。

IT之家获悉，此前爆料显示，三星 S22 Ultra 将支持 S Pen，也将有一个专门的笔槽。此外，S Pen 将与 Galaxy S22 Ultra 智能手机捆绑销售。换句话说，三星 S22 Ultra 将很像 Note 系列，一些专家认为，此举背后的目的是为了摆脱双手机战略，而更多地专注于折叠屏设备。因此，即使三星坚持旧的命名方案，该公司也有可能将 S22 Ultra 作为 Note 系列的替代品来推广。

另外爆料称，即将推出的三星 Galaxy S22 系列将采用 Exynos 2200 芯片，配备 AMD Mobile Radeon GPU，支持 RDNA2 图形。传言还称，它将配备后置三摄像头：一个 50MP 的主摄像头，一个超广角摄像头，以及一个 3 倍光学变焦的摄像头。Ultra 版预计将提供一个 108MP 的主摄像头。其他功能包括 120Hz 显示屏，立体声扬声器，快速充电，无线充电，以及防水功能。

同时，即将推出的 Galaxy S22 Ultra 将支持 45W 的充电速度，预计将大大优于 Galaxy S21 中使用的 25W。不过 45W 的充电器肯定不是现有市场上最快的充电器，因为一些智能手机已经采用了最高 120W 快充充电。