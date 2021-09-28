苹果 iPhone 13/Pro 拉货加上限电，消息称 PCB 厂商 10 月起加班加点生产

据业内人士透露，PCB 厂商、尤其是新 iPhone 13 系列供应链中的厂商，将从 10 月 1 日开始加班加点生产，以更好地完成苹果订单。这也是其应对地方限电的举措。由于地方政府停电，这些厂商在苏州和昆山的工厂此前已停产 5 天。

《电子时报》援引上述人士称，停产期间，多数厂商必须使用现有库存向客户发货，如果限电措施如期结束，则需安排加班生产班次，以弥补从 10 月 1 日开始的部分延迟发货。

事实上，对于产品应用于笔记本和汽车的 PCB 厂商来说，利用其现有库存来满足客户的需求几乎没有问题，由于芯片和其他组件的短缺影响了他们在过去几个月的实际发货，其当前库存水平仍然很高。

但是，柔性 PCB 厂商如台郡科技，在 10 月 1 日恢复正常供电后将不得不加班生产，特别是考虑到其位于中国台湾地区的工厂专门生产前端空白板，无法为主要从事后端模块组装的昆山工厂提供产能支持。

消息人士补充称，台郡科技现有库存很难满足苹果在停产期间为 iPhone 提供的旺季出货量，其收入肯定会因此受到影响，但目前仍难以估计实际影响。

该人士进一步指出，PCB 厂商将密切关注限电措施的后续发展，并推出适当的对策，但他们大多数认为，这一措施将只是短期的。