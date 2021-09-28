DXOMARK 公布苹果 iPhone 13 Pro 相机评分：137 分排名第四

IT之家 9 月 28 日消息 今日相机评测机构 DXOMARK 公布了苹果 iPhone 13 Pro 的相机评分，该机总分为 137 分，在榜单中排名第四，不及华为 P50 Pro、小米 11 Ultra 和华为 Mate40 Pro+。

DXOMARK 称，iPhone 13 Pro 的相机色彩美丽，白平衡优秀，大部分光线条件下肤色宜人，室内和室内外环境下细节都很优秀。

缺点方面，DXOMARK 认为 iPhone 13 Pro 存在亮度噪点问题，特别是低光条件下；在具有挑战性的高对比度场景中动态范围有限；存在包括耀斑、和色彩量化在内的伪影现象；长焦镜头的细节有限等。

iPhone 13 Pro 的主摄像头为 1200 万像素传感器，1.9μm 像素，26 毫米等效 f/1.5 光圈镜头，支持传感器移动 OIS、双像素自动对焦。超广角摄像头为 1200 万像素传感器，13 毫米等效 f/1.8 光圈镜头，PDAF，2 厘米微距；长焦摄像头为 1200 万像素传感器，77 毫米等效 f/2.8 光圈镜头，支持 OIS。

IT之家了解到，目前，排名 DXOMARK 相机榜前三的分别是华为 P50 Pro（144 分）、小米 11 Ultra (143 分) 和华为 Mate40 Pro+(139 分)。另外 DXOMARK 还公布了 iPhone 13 mini 的相机评分，其总评分为 130 分，排名 11 位，和上代的 iPhone 12 Pro Max 得分一致。