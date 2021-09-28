苹果 iPhone 13 拆解：刘海小了，集成度更高，修复更难

9 月 28 日上午消息，专业的拆解网站 iFixit 近期对 iPhone 13 新机下手了，并在之后分享了他们对 iPhone 13 Pro 拆解时候发现的更多细节。总体而言，iFixit 给 iPhone 13 Pro 的可修复性评分为 5 分，低于去年给 iPhone 12 Pro 的 6 分。

今年显着的内部变化之一是新的 Face ID 阵列，原深感镜头两个组件放到一个模块中，也正是因此，听筒可以移至顶部，这才让 iPhone 13 的刘海小了。

iFixit 解释说，前置摄像头中的点阵投影仪今年已经从模块的边缘移到了中心。泛光照明器以前安装在屏幕中，现在则集成到这个新模块中。将听筒扬声器移至顶部边框，意味着现在主板下方有一个螺丝。

这导致扬声器的一个支架螺钉被放在主板下方，也就是要更换扬声器，就必须卸下电路板才可以，修复难度就大了。

▲ 相比 iPhone 12，这次的屏幕集成度高了，排线少了

iFixit 还确认屏幕更换会使 Face ID 无法工作，这是昨天新闻中提到的。

拆解还推测，苹果今年在 iPhone 13 Pro 中使用新的触控集成 OLED 面板：

我们在 Instrumental 的一些具有专业知识盆友给的建议，我们认为 iPhone 13 正在使用“触摸集成 OLED 面板”，顾名思义，它结合了显示器的触摸和 OLED 层 —— 降低了成本、材料和厚度，并让排线更简洁，也不容易弄坏。

总的来说，iFixit 给 iPhone 13 的可修复性打了 5 分（满分 10 分）。在没有 Apple 专有工具的情况下进行维修，会降低设备的关键功能。