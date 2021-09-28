微软 CEO 纳德拉：TikTok 并购案是我见过的最奇怪的事情

北京时间 9 月 28 日消息，去年 8 月，微软公司曾提议收购短视频应用 TikTok 的部分业务，但最终失败。微软 CEO 萨提亚・纳德拉 (Satya Nadella) 今天在 Code 大会上透露，时任美国总统推动公司实施这笔收购，“感觉上有点像我干过的最奇怪的事情”。

▲ 微软 CEO 纳德拉

2020 年，美国总统要求 TikTok 必须在 9 月 15 日之前出售美国业务，否则就将其封禁。其甚至想让美国政府从出售交易抽取佣金。微软当时曾表示，充分认识到解决总统关切的重要性，微软期待继续与美国政府对话，包括时任总统。

谈到这笔交易对微软的价值，纳德拉表示“他也有些好奇”。然后，纳德拉笑了，故作深沉地说“后来的事情就尽人皆知了”。

纳德拉认为，TikTok 可能非常适合微软，因为它是一款基于云端的社交服务，使用了大量人工智能 (AI) 技术，而 AI 正是微软的重中之重。“这是一款有趣的产品。”他说。

在他看来，微软会成为 TikTok 的一个有趣合作伙伴，这考虑到了微软在社交媒体领域的既有投资，“尤其是我们正在内容审核和儿童安全领域所做的事”。这些优势，加上微软是美国云服务提供商的这个重要事实，是让美国政府感到宽慰的关键。

“有一段时间，我曾认为美国政府有一组特定要求，但是 (随后) 又没有了，”纳德拉表示，“我也曾认为总统在他想要完成的事情上持有一种特殊观点…… 然后这种感觉就消失了。”

“此刻讨论这个已经没有一点实际意义了，对吧？”纳德拉称。他表示，自己没有关注后续 TikTok 与甲骨文的交易情况。这笔交易已经被无限期搁置。

现在，TikTok 月活跃用户已经突破 10 亿。如果 TikTok 再次回到谈判桌上，纳德拉现在愿意收购它吗？

“不 ，”纳德拉称，“目前我对已拥有的公司业务感到满意。”