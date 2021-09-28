微软宣布 Win11 笔记本 Surface Pro 8 LTE Advanced 将在 2022 年上市：13 英寸 120Hz 显示屏，Intel 第 11 代 CPU，雷电 4 接口

IT之家 9 月 28 日消息 9 月 22 日晚上，微软举行 Windows 11 及 Surface 新品发布会。微软正式发布了 Surface Pro 8，配备更大的 13 英寸 120Hz 显示屏和 Thunderbolt 雷电接口技术，这就是我们等待了多年的 Surface Pro。

现在，微软已经确认，支持 LTE Advanced 的 Surface Pro 8 将在 2022 年上市。

下面是支持 LTE Advanced 的 Surface Pro 8 配置规格：

支持可移动 SIM 卡和 eSIM 的 LTE Advanced

高通骁龙 X24 LTE 调制解调器

支持的 LTE 频段：1，2，3，4，5，7，8，12，13，14，19，20，25，26，28，29，30，38，39，40，41，66

微软表示，Surface Pro 8 呈现 Windows 11 更为出色的一面，集笔记本电脑的强悍性能与平板电脑的灵活便携于一体，并融合两者的诸多优势，配备标志性内置支架，内置充电的超薄触控笔槽 的可拆卸键盘盖 。在更大的 13 英寸触控屏上可以做更多的事情，通过雷电 4 接口实现高速连接，在你需要时额外提速。

IT之家获悉，Surface Pro 8 是微软迄今最为强大的 Surface Pro。Surface Pro 8 的 CPU 性能提高了 27%，图形性能提高了 54%，搭载第 11 代英特尔酷睿处理器和新的 Windows 11。Surface Pro 8 是首个英特尔 Evo 平台认证的消费者版本的笔记本平板二合一电脑。

配备雷电 4 接口，打造你的梦想桌面体验。借助多个 4K 显示屏，构建理想的高效配置的办公环境，外接硬盘随时装载大容量创意文件，外接显卡更为你打造梦寐以求的游戏配置。

Surface Pro 迄今最为先进的显示屏。屏幕面积扩大 11%，分辨率提升 10.8%，亮度提高 12.5%，是单独校准、窄边框设计的 13 英寸 PixelSense Flow 高分辨率触控屏。

全高清摄像头可根据不同的环境光线提升弱光环境下的性能，并保持画面亮度，矩阵式远场双麦克风和优化的扬声器，体验清晰的音效，为你提供更好的视频通话体验。支持 4K 视频的后置自动对焦摄像头帮你捕捉和分享珍贵时刻，亦或可轻松实现合同的扫描和签订。

Surface Pro 系列中最先进的触控笔体验。Surface 超薄触控笔 2 解锁全新体验。书写反馈是一种全新的触控笔体验，使用 Surface 超薄触控笔 2 中内置的触觉引擎，带来如同笔在纸张上书写和绘画的同样的反馈。与 Surface 超薄触控笔相比，配备超薄触控笔 2 的 Surface Pro 8 在使用墨迹功能时，精确度更高，延迟率更低。随时满电，行动自如，安全存放在 Surface Pro 特制版专业键盘盖内 2，你可以随时流畅地记笔记、素描和实时操作。

Surface Pro 8 技术规格

操作系统

Surface Pro 8 消费版：Windows 11 家庭版

Surface Pro 8 商用版：Windows 10 专业版或 Windows 11 专业版

外部

尺寸：287 毫米 x 208 毫米 x 9.3 毫米

重量：891g

机械属性：特制版阳极氧化铝，配有 165 度全阻尼支架，及确保键盘稳定性的磁性吸附装置

颜色：亮铂金、石墨灰（仅面向特定配置）

显示屏

屏幕：13 英寸 PixelSense Flow 显示屏

分辨率：2880 x 1920 (267 PPI)

刷新率最高可达 120Hz（默认为 60Hz）

屏幕比例：3:2

触控：10 点触控

GPU 墨迹加速

CPU

消费版本：

第 11 代英特尔 酷睿 i5-1135G7 四核处理器

第 11 代英特尔酷睿 i7-1185G7 四核处理器

英特尔 Evo 平台认证

商用版本：

第 11 代英特尔 酷睿 i3-1115G4 双核处理器 (Wi-Fi 版)

第 11 代英特尔酷睿 i5-1145G7 四核处理器（Wi-Fi 版或 LTE 版）

第 11 代英特尔酷睿 i7-1185G7 四核处理器（Wi-Fi 版或 LTE 版）

英特尔 Evo 平台认证（i5 和 i7）

显卡

英特尔 UHD 显卡（i3）

英特尔 锐炬 Xe 显卡（i5，i7）

内存

8 GB、16 GB、32 GB (LPDDR4x 内存)

储存

可拆卸固态硬盘 (SSD) 可选：128 GB 或 256 GB（Wi-Fi 版或 LTE 版 3）

固态硬盘：512GB 或者 1TB（Wi-Fi 版）

安全

消费版本：固件 TPM，提供企业级安全和 BitLocker 支持

商用版本：TCM 2.0，提供企业级安全和 BitLocker 支持

通过 Windows Hello 人脸识别登录实现企业级的防护

网络

Wi-Fi 6：802.11ax 兼容

蓝牙 5.1 无线技术

LTE 版本：

LTE Advanced 5 with removable SIM and eSIM support

支持 LTE Advanced 5 网络，支持可插拔 SIM 卡

高通 Snapdragon X24 LTE 调制解调器

LTE 支持的频带: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66

电池使用时间

常规使用，续航时间最长可达 16 小时

大约 1 小时可将 Surface Pro 8 充电至 80%

摄像头

Windows Hello 面部识别摄像头（前置）

支持 1080p 全高清视频的 500 万像素前置摄像头

支持 1080p 高清视频和 4K 视频的 1000 万像素自动对焦后置摄像头

音频

矩阵式远场双麦克风

具有杜比全景声音效的 2W 立体声扬声器

支持使用杜比视界

接口

2 个 USB-C 接口，支持 USB 4.0/雷电 4

3.5 毫米耳机接口

1 个 Surface Connect 端口

Surface 键盘盖接口

与 Surface Dial 屏外交互兼容

传感器

加速度计

陀螺仪

磁力计

氛围光传感器（亮度和颜色）

电源适配器

60W Surface 电源适配器，带 USB-A（5W）充电端口

装箱物品

Surface Pro 8

电源适配器

快速入门指南

安全、健康、符合性指南和有限保修条款等文件

Surface 超薄触控笔 2

4096 级压感

零压墨迹

触觉反馈功能仅适用于搭载 Windows 11 的新一代 Surface Pro 8 和 Surface Laptop Studio。

可直接放在 Surface Pro 特制版专业键盘盖内置的安全存储槽并可进行充电。

在常规使用下，电池使用时间最长可达 15 小时

键盘盖兼容性

Surface Pro 特制版专业键盘盖

保修

消费版本：2 年有限硬件保修

商用版本：3 年有限硬件保修

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