微软宣布 Win11 笔记本 Surface Pro 8 LTE Advanced 将在 2022 年上市：13 英寸 120Hz 显示屏，Intel 第 11 代 CPU，雷电 4 接口

IT之家 9 月 28 日消息 9 月 22 日晚上，微软举行 Windows 11 及 Surface 新品发布会。微软正式发布了 Surface Pro 8，配备更大的 13 英寸 120Hz 显示屏和 Thunderbolt 雷电接口技术，这就是我们等待了多年的 Surface Pro。
现在，微软已经确认，支持 LTE Advanced 的 Surface Pro 8 将在 2022 年上市。
下面是支持 LTE Advanced 的 Surface Pro 8 配置规格：
支持可移动 SIM 卡和 eSIM 的 LTE Advanced
高通骁龙 X24 LTE 调制解调器
支持的 LTE 频段：1，2，3，4，5，7，8，12，13，14，19，20，25，26，28，29，30，38，39，40，41，66
微软表示，Surface Pro 8 呈现 Windows 11 更为出色的一面，集笔记本电脑的强悍性能与平板电脑的灵活便携于一体，并融合两者的诸多优势，配备标志性内置支架，内置充电的超薄触控笔槽 的可拆卸键盘盖 。在更大的 13 英寸触控屏上可以做更多的事情，通过雷电 4 接口实现高速连接，在你需要时额外提速。
IT之家获悉，Surface Pro 8 是微软迄今最为强大的 Surface Pro。Surface Pro 8 的 CPU 性能提高了 27%，图形性能提高了 54%，搭载第 11 代英特尔酷睿处理器和新的 Windows 11。Surface Pro 8 是首个英特尔 Evo 平台认证的消费者版本的笔记本平板二合一电脑。
配备雷电 4 接口，打造你的梦想桌面体验。借助多个 4K 显示屏，构建理想的高效配置的办公环境，外接硬盘随时装载大容量创意文件，外接显卡更为你打造梦寐以求的游戏配置。
Surface Pro 迄今最为先进的显示屏。屏幕面积扩大 11%，分辨率提升 10.8%，亮度提高 12.5%，是单独校准、窄边框设计的 13 英寸 PixelSense Flow 高分辨率触控屏。
全高清摄像头可根据不同的环境光线提升弱光环境下的性能，并保持画面亮度，矩阵式远场双麦克风和优化的扬声器，体验清晰的音效，为你提供更好的视频通话体验。支持 4K 视频的后置自动对焦摄像头帮你捕捉和分享珍贵时刻，亦或可轻松实现合同的扫描和签订。
Surface Pro 系列中最先进的触控笔体验。Surface 超薄触控笔 2 解锁全新体验。书写反馈是一种全新的触控笔体验，使用 Surface 超薄触控笔 2 中内置的触觉引擎，带来如同笔在纸张上书写和绘画的同样的反馈。与 Surface 超薄触控笔相比，配备超薄触控笔 2 的 Surface Pro 8 在使用墨迹功能时，精确度更高，延迟率更低。随时满电，行动自如，安全存放在 Surface Pro 特制版专业键盘盖内 2，你可以随时流畅地记笔记、素描和实时操作。
Surface Pro 8 技术规格
操作系统
Surface Pro 8 消费版：Windows 11 家庭版
Surface Pro 8 商用版：Windows 10 专业版或 Windows 11 专业版
外部
尺寸：287 毫米 x 208 毫米 x 9.3 毫米
重量：891g
机械属性：特制版阳极氧化铝，配有 165 度全阻尼支架，及确保键盘稳定性的磁性吸附装置
颜色：亮铂金、石墨灰（仅面向特定配置）
显示屏
屏幕：13 英寸 PixelSense Flow 显示屏
分辨率：2880 x 1920 (267 PPI)
刷新率最高可达 120Hz（默认为 60Hz）
屏幕比例：3:2
触控：10 点触控
GPU 墨迹加速
CPU
消费版本：
第 11 代英特尔 酷睿 i5-1135G7 四核处理器
第 11 代英特尔酷睿 i7-1185G7 四核处理器
英特尔 Evo 平台认证
商用版本：
第 11 代英特尔 酷睿 i3-1115G4 双核处理器 (Wi-Fi 版)
第 11 代英特尔酷睿 i5-1145G7 四核处理器（Wi-Fi 版或 LTE 版）
第 11 代英特尔酷睿 i7-1185G7 四核处理器（Wi-Fi 版或 LTE 版）
英特尔 Evo 平台认证（i5 和 i7）
显卡
英特尔 UHD 显卡（i3）
英特尔 锐炬 Xe 显卡（i5，i7）
内存
8 GB、16 GB、32 GB (LPDDR4x 内存)
储存
可拆卸固态硬盘 (SSD) 可选：128 GB 或 256 GB（Wi-Fi 版或 LTE 版 3）
固态硬盘：512GB 或者 1TB（Wi-Fi 版）
安全
消费版本：固件 TPM，提供企业级安全和 BitLocker 支持
商用版本：TCM 2.0，提供企业级安全和 BitLocker 支持
通过 Windows Hello 人脸识别登录实现企业级的防护
网络
Wi-Fi 6：802.11ax 兼容
蓝牙 5.1 无线技术
LTE 版本：
LTE Advanced 5 with removable SIM and eSIM support
支持 LTE Advanced 5 网络，支持可插拔 SIM 卡
高通 Snapdragon X24 LTE 调制解调器
LTE 支持的频带: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66
电池使用时间
常规使用，续航时间最长可达 16 小时
大约 1 小时可将 Surface Pro 8 充电至 80%
摄像头
Windows Hello 面部识别摄像头（前置）
支持 1080p 全高清视频的 500 万像素前置摄像头
支持 1080p 高清视频和 4K 视频的 1000 万像素自动对焦后置摄像头
音频
矩阵式远场双麦克风
具有杜比全景声音效的 2W 立体声扬声器
支持使用杜比视界
接口
2 个 USB-C 接口，支持 USB 4.0/雷电 4
3.5 毫米耳机接口
1 个 Surface Connect 端口
Surface 键盘盖接口
与 Surface Dial 屏外交互兼容
传感器
加速度计
陀螺仪
磁力计
氛围光传感器（亮度和颜色）
电源适配器
60W Surface 电源适配器，带 USB-A（5W）充电端口
装箱物品
Surface Pro 8
电源适配器
快速入门指南
安全、健康、符合性指南和有限保修条款等文件
Surface 超薄触控笔 2
4096 级压感
零压墨迹
触觉反馈功能仅适用于搭载 Windows 11 的新一代 Surface Pro 8 和 Surface Laptop Studio。
可直接放在 Surface Pro 特制版专业键盘盖内置的安全存储槽并可进行充电。
在常规使用下，电池使用时间最长可达 15 小时
键盘盖兼容性
Surface Pro 特制版专业键盘盖
保修
消费版本：2 年有限硬件保修
商用版本：3 年有限硬件保修
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