首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>智能家电

云米官方回应：大屏冰箱一直可以一键关闭广告

2021/9/28 21:40:00 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家 9 月 28 日消息 近期有小红书网友反馈称，自己购买的云米大屏冰箱出现强制播放广告情况。据该网友描述，花大价钱买的云米冰箱，大屏幕一直推送购物广告信息，并且无法关闭。

▲ 网友的反馈图片

今天晚上，云米全屋互联网家电官方发布声明称，一则关于云米大屏冰箱不能关闭广告的不实信息引发了广泛关注。对此，云米公司高度重视井立即展开调查，现将情况说明如下：

一、 云米严格执行《中华人民共和国广告法》的相关规定，云米大屏冰箱推送的广告，在屏幕右上角一直有明显的“关闭广告”按钮，用户可以点击一键关闭。

二、对于云米客服回复中的推送广告关闭问题，如前所述，云米大屏冰箱一直可以一键关闭广告，云米对沟通过程中的误解深表歉意，并将持续加强客服培训和提高管理服务水平。

三、云米产品一直使用“云米”、“V”、“VIOMI“及相关组合品牌标识，个别不实信息中的产品图片并非云米产品。云米对此等张冠李戴、恶意扭曲事实、抵毁中伤的行为表示强烈遣责并保留追究法律责任的权利。

IT之家获悉，在去年 10 月，云米发布了一款专为年轻消费者定制的 21Face 云米 5G 大屏冰箱。云米表示，21Face 云米 5G 大屏冰箱是全球第一台刷抖音的 5G IoT 大屏冰箱，搭载 WiFi 6 芯片模组，完美匹配 5G 高速。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：广告冰箱云米

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用