云米官方回应：大屏冰箱一直可以一键关闭广告

IT之家 9 月 28 日消息 近期有小红书网友反馈称，自己购买的云米大屏冰箱出现强制播放广告情况。据该网友描述，花大价钱买的云米冰箱，大屏幕一直推送购物广告信息，并且无法关闭。

▲ 网友的反馈图片

今天晚上，云米全屋互联网家电官方发布声明称，一则关于云米大屏冰箱不能关闭广告的不实信息引发了广泛关注。对此，云米公司高度重视井立即展开调查，现将情况说明如下：

一、 云米严格执行《中华人民共和国广告法》的相关规定，云米大屏冰箱推送的广告，在屏幕右上角一直有明显的“关闭广告”按钮，用户可以点击一键关闭。

二、对于云米客服回复中的推送广告关闭问题，如前所述，云米大屏冰箱一直可以一键关闭广告，云米对沟通过程中的误解深表歉意，并将持续加强客服培训和提高管理服务水平。

三、云米产品一直使用“云米”、“V”、“VIOMI“及相关组合品牌标识，个别不实信息中的产品图片并非云米产品。云米对此等张冠李戴、恶意扭曲事实、抵毁中伤的行为表示强烈遣责并保留追究法律责任的权利。

IT之家获悉，在去年 10 月，云米发布了一款专为年轻消费者定制的 21Face 云米 5G 大屏冰箱。云米表示，21Face 云米 5G 大屏冰箱是全球第一台刷抖音的 5G IoT 大屏冰箱，搭载 WiFi 6 芯片模组，完美匹配 5G 高速。