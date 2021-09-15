美国社区论坛 Reddit 广告雄心初见成效：今年营收至少涨至 3.5 亿美元

北京时间 9 月 15 日晚间消息，据报道，今年早些时候 GameStop 和 AMC 等公司股价的飙升，在很大程度上得益于拥有 16 年历史的在线新闻聚合和讨论社区 Reddit 的推动。这反映出了 Reddit 的受众规模，最新一份文件显示，Reddit 在全球的月度用户达到 4.3 亿，接近于图片社交网络 Pinterest 的 4.54 亿月度用户。

尽管拥有如此规模的受众，但 Reddit 直到现在才拥有规模可观的广告业务。知情人士称，经过三年的密集努力，Reddit 今年达到广告营收有望超过 3.5 亿美元，至少是 2020 年的两倍。相比之下，Pinterest 今年上半年的广告营收约为 11 亿美元。

吸引小型广告主

近日，Reddit 首席运营官（COO）Jen Wong 在接受采访时表示，为了缩小这一差距，Reddit 计划扩大广告销售范围，从当前的大型广告客户拓展到更多小企业和中型广告商。Reddit 去年推出了一个自动化广告市场平台，让各种规模的广告商更容易竞标 Reddit 上的广告空间。

Jen Wong 透露，Reddit 计划进行额外的投资，将更多的小企业吸引到其平台上。她说：“现在还为时尚早，但小企业渠道对我们来说真的很有潜力。”

谷歌和 Facebook 之所以能积累如此庞大的广告业务，原因这一就是依赖小型广告主。Facebook 去年曾表示，其平台上排名前 100 的广告商，仅占其第二季度 183 亿美元广告营收的 16%，低于 2019 年披露的 20%。

Jen Wong 拒绝就 Reddit 今年的营收规模发表评论，但她证实，Reddit 有望在 2023 年之前实现逾 10 亿美元的年广告营收，这是 Reddit 去年 12 月向媒体公开做出的预测。

Reddit 的雄心

为了实现其雄心勃勃的目标，Reddit 筹集了大量资金。上个月，Reddit 宣布将在 F 轮融资中筹集至多 7 亿美元，这将使该公司的估值超过 100 亿美元。还有报道称，Reddit 最早将于明年 IPO（首次公开招股），目前正寻求聘请银行家和律师筹备相关事宜。

Reddit 可谓是现存最古老的在线新闻讨论社区之一，可以追溯到 2005 年。但直到大约五年前，Reddit 并没有多少广告业务，部分原因是多次更换 CEO 和所有权变更。2014 年，Reddit 的广告营收仅为 830 万美元。

2015 年，联合创始人史蒂夫・赫夫曼（Steve Huffman）重返公司并担任 CEO 后，这种情况开始改变。2018 年，赫夫曼请来了时代公司（Time Inc）前高管 Jen Wong。自那以后，Reddit 开始积极扩张广告业务，希望与谷歌、Facebook 和其他社交平台争夺数字广告市场份额。

拓展国际市场

除了增加资源，以及向规模较小的广告商扩张外，Reddit 还计划向“针对用户和广告商 " 的视频产品上投入更多资金，并通过专门的销售团队进入更多的国际市场。

如今，视频是一个越来越受关注的领域。去年 12 月，Reddit 收购了 Dubsmash，这是一款类似 TikTok 的短片社交视频应用。Dubsmash 继续独立于 Reddit 运营，但 Reddit 一直致力于将 Dubsmash 的产品功能和工具整合到 Reddit 的平台上，从而使其用户更容易创建和分享视频。

这也可能支持 Reddit 的广告业务。目前，Reddit 上的广告包括以文字、图片或视频为特色的赞助帖子；允许营销者在平台各个部分高度可见的广告位；甚至还包括 Reddit 广受欢迎的“问我任何问题”（Quest Me Anything）的付费版本。

如果 Reddit 能利用 Dubsmash 技术和其他工具，让更多用户录制视频并上传到其平台，就可以创造更多机会投放视频广告，这可能比展示广告更有利可图。

知情人士称，Reddit 目前约有 50% 的受众在美国以外，但该公司只有 1% 的广告营收来自海外。这是 Pinterest、Twitter 和 Snap 等公司普遍存在的问题，反映出美国的在线广告市场要比许多海外市场发达得多。为此，Reddit 正试图通过扩大其国际广告业务来改变这一比例。

此外，Reddit 也在寻求通过订阅等服务来创收。为了直接监督不断增长的广告业务，Reddit 在去年 5 月还聘请了 Pinterest 和谷歌前高管哈罗德・克拉杰（Harold Klaje）担任全球广告业务副总裁。