谷歌再遭反垄断投诉：Chrome 浏览器取消第三方 Cookie 影响行业营收

北京时间 9 月 29 日消息，据报道，代表广告主、出版商和科技公司的行业组织“开放网络运动”（The Movement for an Open Web）今日向欧盟投诉谷歌，称谷歌 Chrome 浏览器取消第三方 Cookie 的计划是一种反垄断行为，将严重影响广告主和出版商的营收。

谷歌去年年初宣布，未来两年内将逐步淘汰 Chrome 浏览器对第三方 Cookie 的支持，理由是用户对隐私和数据控制权利提出了更高的要求。停止对第三方 Cookie 的支持后，谷歌计划推广其“隐私沙箱”（Privacy Sandbox）技术。

但出版商和广告技术公司纷纷抱怨称，谷歌所谓的“隐私沙箱”将限制他们收集网络用户信息的能力，从而影响他们提供更具价值广告的能力。

当前，大多数互联网用户都在使用谷歌的 Chrome 浏览器（基于 Chrome 技术的浏览器，如微软 Edge 浏览器，也将执行该政策）。显然，这一决定将颠覆当前的在线广告市场。Cookie 是数字广告 25 年来的基石，对于跨平台精准投放广告，第三方 Cookie 是一种最常用的工具。

“开放网络运动”的代表律师蒂姆・柯文（Tim Cowen）今日称，谷歌此举将赋予其更大的权力，决定哪些数据可以在网络上共享，以及与谁共享。他说：“谷歌说他们正在加强终端用户的‘隐私’，但其实并没有，反而是一个令人毛骨悚然的数据挖掘行为。”

欧盟委员会今日证实，已经收到“开放网络运动”的投诉，将根据标准程序对此进行评估。今年 6 月，欧盟已经启动了对谷歌在线展示广告技术服务的调查。欧盟委员会当时还表示，还将调查谷歌是否不公平地阻止竞争对手访问用户数据，以及取消 Cookie 的隐私变化。

对于“开放网络运动”的投诉，谷歌拒绝发表评论，但重申了之前的立场，即“隐私沙箱”是一项开放的举措，旨在为用户提供强大的隐私，同时也支持出版商。

当前，英国反垄断机构“竞争与市场管理局”（CMA）和美国司法部正在对谷歌的“隐私沙箱”计划展开调查。CMA 称，这些举措可能削弱出版商的能力，破坏数字广告市场的竞争，从而进一步巩固谷歌的市场力量。

受此影响，谷歌今年 6 月份曾宣布，将 Chrome 浏览器淘汰第三方跟踪 Cookie 的时间表从 2022 年推迟到 2023 年，以便让数字广告行业有更多时间规划更具隐私意识的定向广告。