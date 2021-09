北京时间 9 月 29 日消息,埃隆・马斯克 (Elon Musk) 对于杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 通过不断起诉阻止 SpaceX 项目的做法感到不满。

周二,马斯克在 Code 大会上再次向贝索斯传话:“你无法靠起诉登月 (you cannot sue your way to the Moon),不管你的律师有多棒。”

马斯克是在回应主持人卡拉・斯韦什 (Kara Swisher) 的提问时作出上述表态的。

斯韦什向马斯克询问,贝索斯旗下蓝色起源近期是如何通过诉讼阻止美国宇航局 (NASA) 将月球着陆器合同授予 SpaceX 的。另外,亚马逊还向美国通信委员会 (FCC) 抗议 SpaceX 的星链互联网卫星。

当被问及是否与贝索斯谈过这些法律纠纷时,马斯克表示:“没有口头交流过…… 只是在推文中不点名提过。”

今年 8 月,马斯克曾发布推文讽刺贝索斯,认为贝索斯退休就是为了把起诉 SpaceX 当成全职工作。