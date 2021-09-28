特斯拉 CEO 马斯克：未来电池对交通的重要性就像今天的石油

IT之家 9 月 28 日消息 特斯拉公司首席执行官埃隆-马斯克周一表示，电动汽车电池将在交通领域发挥重要作用，就像今天的石油一样。

马斯克是在回应一位电动汽车爱好者的社交媒体帖子时发布的上述评论，该电动汽车爱好者称今天几乎所有的电动汽车电池生产都是由亚洲公司完成的，而且很多都是在中国完成的。

上述数据来自 SNE Research，信息图显示，全球十大电池制造商都在亚洲。该研究称，中国占了电动车电池市场的 44.1%。中国电池制造商宁德时代是电动汽车电池制造的领跑者，拥有 32.5% 的市场份额。除了特斯拉，宁德时代也是大众汽车公司、本田汽车公司和包括蔚来在内的几家中国汽车制造商的电池供应商。

韩国 LG 能源解决方案公司和日本松下公司排在第二和第三位，分别占 21.5% 和 14.7% 的市场份额。

IT之家了解到，由于汽车制造商急于确保供应链稳定，目前在电动汽车市场上占主导地位的亚洲电池制造商一直在扩大其在中国、美国和欧洲的业务。对电池不断增长的需求也推高了锂和钴的价格，这些是制造电动汽车电池的关键成分，一些汽车制造商担心在未来几年可能没有足够的电池。

特斯拉是全球领先的电动汽车制造商，也是该领域的风向标，其依赖于多个电池合作伙伴。通用汽车公司和福特汽车公司等传统竞争者正在建立自己的能力、伙伴关系和工厂，为其未来的电动汽车制造电池。