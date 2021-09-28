SpaceX 载人龙飞船将于 11 月进行首次环绕空间站飞行

9 月 28 日消息，美国宇航局 (NASA) 安全顾问小组成员透露，美国太空探索技术公司 SpaceX 运营的第二艘载人龙飞船将进行多年来首次环绕国际空间站 (ISS) 飞行。

NASA 安全顾问小组成员大卫・韦斯特（David West）表示，SpaceX 的载人龙飞船将在 11 月初到 11 月中旬之间围绕国际空间站进行 360 度绕飞，这是自航天飞机以来美国机组人员首次进行类似机动。

在航天飞机时代，类似的“绕飞”机动十分常见。当时，美国和俄罗斯在低地轨道 (LEO) 上从无到有组装了国际空间站，绕飞主要是记录这个重要的历史性进程。2011 年，NASA 和俄罗斯航天局计划进行最后一次绕飞，以抓拍“发现号”航天飞机的最后一次任务场景。

自那以后，虽然有时候飞船在太空中需要重新定位，偶尔也会有部分绕飞的机动动作，但环绕国际空间站进行完整绕飞的机动直到 2018 年 10 月才再次恢复，并由俄罗斯联盟号飞船完成。当时接近国际空间站在轨 20 周年，此次绕飞抓拍到了许多壮观照片。

现在，在联盟号飞船绕飞三年多之后，SpaceX 计划最早将在 2021 年 11 月继续这一传统，使载人龙飞船成为第三款环绕空间站进行飞行的航天器，对这个重达 450 吨的轨道前哨进行全面的飞行观测。

该任务机组人员包括欧洲航天局宇航员托马斯・佩斯奎特（Thomas Pesquet）、日本宇宙航空研究开发机构 JAXA 宇航员星出彰彦以及 NASA 宇航员肖恩・金姆布罗（Shane Kimbough）和梅根・麦克阿瑟（Megan McArthur）。

在未来的五到六周，SpaceX 计划让目前在轨的货运龙飞船 C208 脱离国际空间站对返回地球，这意味着 CRS-23 再补给任务的完成，同时为新的载人龙飞船（C208）到来腾出对接端口。SpaceX 计划在 10 月 31 日发射 NASA 第三批商业宇航员（Crew-3），机组成员包括拉贾・查里（Raja Chari）、托马斯・马什本（Thomas Marshburn）、凯拉・巴伦（Kayla Barron）和马蒂亚斯・毛雷尔（Matthias Maurer），他们将与 Crew-2 成员在国际空间站短暂会合。

交接完成后，Crew-2 及其搭乘的载人龙飞船将可以离开国际空间站，进行多年来的首次 360 度绕飞调查，并在轨道上运行 6 个多月后返回地球。

由于持续多年的技术和项目延迟，NASA 的另一个“商业宇航员”项目合作伙伴波音公司最早要到 2022 年底才可能准备好支持宇航员发射。这意味着，在波音星际线飞船能够执行载人飞行之前，还会有更多载人龙飞船进入太空。换言之，SpaceX 将独自确保 NASA 宇航员连续两年甚至更长时间能够往返国际空间站。