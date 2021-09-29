《战地 2042》将于 10 月 6 日开启公测，最低配置需 GTX 1050 Ti 显卡

IT之家 9 月 29 日消息 EA 今日发布了《战地 2042》的 Beta 公测时间，10 月 6 日至 10 月 9 日，玩家可以在 PC、PS5、XSX/S、PS4 和 Xbox One 平台上参与测试，PC、PS5、XSX/S 支持 128 人对战，PS4 和 Xbox One 仅支持 64 人。

参与预购的玩家或是 EA Play 会员可以在 10 月 6-7 日抢先体验游戏，其余玩家可在 8-9 日进行测试，10 月 5 日游戏将开启预载。

根据官方公布的配置要求，《战地 2042》最低需要英特尔酷睿 i5 6600K 与 GTX 1050Ti，以及 8GB 内存，AMD 配置最低要求 R5 3600 + RX 560。

最低配置：

操作系统： 64-bit Windows 10

处理器（AMD）：R5 3600

处理器（英特尔）： Core i5 6600K

内存： 8GB

显存： 4GB

显卡（AMD）：Radeon RX 560

显卡（英伟达）：GeForce GTX 1050 Ti

DirectX 版本： 12

推荐配置：

操作系统： 64-bit Windows 10

处理器（AMD）：Ryzen 7 2700X

处理器（英特尔）：Core i7 4790

内存： 16GB

显存： 8GB

显卡（AMD）：Radeon RX 6600 XT

显卡（英伟达）： GeForce RTX 3060

DirectX 版本： 12

IT之家了解到，《战地 2042》是一款第一人称射击游戏，本作将带领玩家重返该系列标志性的全面战争。走进因失序而面目全非的近未来世界，在小队队友和尖端武器的帮助下，适应并征服瞬息万变的战场。玩家可以参与征服和突破等全面升级的多人模式，以及全新的危险地带等超大规模游戏体验，《战地 2042》将于 11 月 19 日正式发售。