3498 元，中兴 Axon 30 屏下至臻版正式开售：512GB 顶配，全新素皮配色

IT之家 9 月 29 日消息 中兴 Axon 30 至臻版已正式开售，配备屏下前置摄像头，采用了全新的“轻咖”配色（素皮材质），存储容量为 8GB + 512GB，售价 3498 元。

IT之家获悉，中兴 Axon 30 至臻版配备了一个巨大的 6.92 英寸 AMOLED 显示屏，具有 2400 x 1,080 像素的全高清 + 分辨率，支持 120Hz 刷新率和 360Hz 触摸采样率。

Axon 30 至臻版抹除了上一代屏下摄像区域的纱窗化问题，屏下摄像头技术得到了进一步提升，配备了独立 UDC Pro 屏显芯片、多驱 ACE 电路、7 层高透材料等，实现了最高 120Hz 刷新率和（屏下区域 ）400PPI 的像素密度，过渡更自然，像素也实现了翻倍，还支持 DC 调光。

在性能方面，中兴 Axon 30 至臻版配备了高通骁龙 870 SoC，背面配备了四摄像头，包括一个 64MP 的主传感器，光圈为 f/1.79。此外，还包括一个 800 万像素超广角摄像头，一个 500 万像素微距摄像头，以及一个 200 万像素深度传感器，前面有一个 1600 万像素的自拍相机。中兴 Axon 30 至臻版内置 4,200 毫安时的电池，支持 55W 快速充电。其他功能包括 USB Type-C、蓝牙 5.1、Wi-Fi 6 和 5G 连接。