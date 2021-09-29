荣耀 MagicBook 16 Pro 开启预售：搭载 GTX 1650/RTX 3050 显卡，首发价 6199 元起

IT之家 9 月 29 日消息 荣耀近日推出了多款笔记本电脑，MagicBook 16 和 16 Pro 2021 首发价 6199 至 6999 元，已开启预售，明日 10 点正式开售。

荣耀 MagicBook 16 系列搭载 16.1 英寸电竞屏，144Hz 刷新率、1080P 分辨率，IPS 屏防炫光，5.1mm 窄边框，87.3% 屏占比，100% sRGB 高色域。

MagicBook 16 Pro 搭载 AMD 锐龙 5800H 处理器，全系 16GB 双通道内存 + 512GB PCle SSD，多核跑分 4600，配备 GTX 1650 显卡或 RTX 3050 显卡，双烤数据最高达 85W，独显 CPU 单烤最高可以达到 56W 以上，GPU 单烤最高达到 55W。

该机还拥有大直径 2mm 三散热管、电竞级双风扇加持，整体风量提升 68%，性能释放可达 112%，而且兼具舒适温感和更低噪音。

其他方面，该机厚度 18.2mm，重量 1.84kg，自备多种接口，双麦克风设计，指纹电源键二合一，支持 Nahimic 游戏级音效，支持 135W 快充，续航可达 8 小时，而且将在年内获得 Windows 11 免费推送升级，同样支持多屏协同。

荣耀 MagicBook 16/Pro 的首发价为：

R7 5800H + 16GB + 512GB + GTX 1650 版本 6199 元；

R7 5800H + 16GB + 512GB + RTX 3050 版本 6999 元；

R5 5600H + 16GB + 512GB 版本 4999 元；

R7 5800H + 16GB + 512GB 版本 5199 元。

此外，荣耀 MagicBook X 14/15 两款笔记本上新，明日 10 点正式开售，售价 3499 起。

荣耀 MagicBook X 14/15 搭载英特尔 i3 10110U 或 i5 10210U 处理器，重量 1.38kg，厚度为 15.9mm，屏幕比例 16:9，电池容量 56Wh，配备 65W AC 适配器。

荣耀 MagicBook X 14/15 的售价为：