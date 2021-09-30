6199 元起，荣耀 MagicBook 16 Pro 今日 10 点开售：搭载 GTX 1650/RTX 3050 显卡

IT之家 9 月 30 日消息 荣耀近日推出了 MagicBook 16 和 16 Pro 2021 笔记本，首发价 4999 至 6999 元，今日 10 点正式开售。

荣耀 MagicBook 16 系列搭载 16.1 英寸电竞屏，144Hz 刷新率、1080P 分辨率，IPS 屏防炫光，5.1mm 窄边框，87.3% 屏占比，100% sRGB 高色域。

MagicBook 16 Pro 搭载 AMD 锐龙 5800H 处理器，全系 16GB 双通道内存 + 512GB PCle SSD，多核跑分 4600，配备 GTX 1650 显卡或 RTX 3050 显卡，双烤数据最高达 85W，独显 CPU 单烤最高可以达到 56W 以上，GPU 单烤最高达到 55W。

该机还拥有大直径 2mm 三散热管、电竞级双风扇加持，整体风量提升 68%，性能释放可达 112%，而且兼具舒适温感和更低噪音。

其他方面，该机厚度 18.2mm，重量 1.84kg，自备多种接口，双麦克风设计，指纹电源键二合一，支持 Nahimic 游戏级音效，支持 135W 快充，续航可达 8 小时，而且将在年内获得 Windows 11 免费推送升级，同样支持多屏协同。

IT之家了解到，荣耀 MagicBook 16/Pro 的首发价为：