美光 Q4 财测远低于预期，CEO 称 PC 客户因元件短缺调整采购

周二美股（28 日）盘后，美光科技发布第四季度财测，每股收益 2-2.2 美元，营收 74.5-78.5 亿美元，低于分析师预计的 2.53 美元、85.4 亿美元。CEO 表示，一些 PC 客户由于元件短缺而调整采购计划，拉低了 DRAM 和 NAND 出货量。

公司同时发布截至 9 月 2 日的第三季度财报，调整后每股收益为 2.42 美元，是去年同期 1.08 美元的两倍多，营收 82.7 亿美元，高于上年同期的 60.6 亿美元，两者均超过了分析师平均预期的 2.33 美元、82.3 亿美元。

据 MarketWatch 报道，美光从疫情期间内存芯片价格上涨中获利，但分析人士和专家认为，这种局面即将结束，特别是对于 DRAM 而言。随着个人电脑销售热潮的放缓，分析师认为，过去一年多来市价涨幅也在下降。

在周一发布的最新报告中，Raymond James 将美光目标价从 120 美元下调至 100 美元，但保持“强烈买入”评级。“我们认为 PC 以外的需求仍保持健康，我们不认为 DRAM 行业供应已经过剩，这是保持乐观的最重要因素。”“尽管如此，我们已经看到了产能支出增加的初步迹象，如果这种情况持续下去，将导致我们变得更加谨慎。”

除了 Raymond James，至少还有 10 家机构或分析师下调对美光的目标价，据 FactSet 数据，截至周二，平均目标价已从 7 月底的超过 120 美元降至低于 110 美元（109.57 美元）。但美光的业绩和财测可能不是分析师下调目标价的最重要原因。

在财报公布后的电话会议上，首席执行官 Sanjay Mehrotra 表示，预计第四季度 DRAM 和 NAND 出货将小幅下降，一些 PC 客户由于元件短缺调整了对内存的采购。但他相信这部分调整将很快得到解决。

据其透露，美光供应链中，特定 IC 元件供应也十分紧张，进而影响 NAND Flash 位元出货量，但其将在本财年下半年恢复增长，“我们预计在 2022 财年实现创纪录的收入，并实现稳定的盈利能力。”

美光还表示，2022 会计年度资本支出将介于 110-120 亿美元之间，但 DRAM 生产设备年度资本支出将低于 2021 年。三个月前，美光将 2021 会计年度资本支出自 90 亿美元左右调高至 95 亿美元以上，实际支出达 97 亿美元。