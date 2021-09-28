智能手机增加续航，美光全球首款基于 1α 节点的低功耗 LPDRAM 内存已出货：2GB 到 8GB

IT之家 9 月 28 日消息 美光近期宣布已开始出货全球首款基于 1α（1-alpha）节点的低功耗 DRAM（LPDRAM）内存。从 LPDDR4X 开始，在制程技术上将进一步降低整个移动 LPDRAM 系列产品的能耗。用于经济型和中端智能手机的 LPDDR4X 目前正在美光台湾地区先进的 DRAM 晶圆厂进行批量生产。

美光表示，出于对电池续航的重视，1α LPDDR4X 在视频和摄影等内存密集型应用中的能效比上一代基于 1z 节点的 LPDRAM 高出了 20%。由于 DRAM 约占系统用电总量的 10%，因此，在三天的使用时间内消费者的电池续航可增加一个小时。

▲ 基于 1α 节点的美光低功耗 DRAM 内存：LPDDR4X

IT之家获悉，美光这款新内存的容量包含 2GB 到 8GB 不等，可支持经济型和中端智能手机。

美光的 1α 制程是如何提高能效的？

通常情况下新一代的 DRAM 制造节点可以平均节省 10% 的能耗，而 1α DRAM 的节能表现远高于平均水平。与其他半导体产品一样，DRAM 需要非常精细的光刻工艺，从而在芯片上沉积、移除和蚀刻材料，美光目前所使用的工艺比上一代的 1z 制造节点更为高效。

美光的 1α 制程技术在降低功耗的同时，将内存密度提升了 40%。大约一半的性能提升是通过改进 DRAM 的设计以及材料和设备来实现的。

美光表示，联想成为首家验证美光 1α LPDDR4X 的手机客户，证明了美光 1α 低功耗 DRAM 产品 的质量和成熟度。