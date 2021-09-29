美国要求三星等芯片商提交关键信息，韩国业界呼吁政府反对

9 月 29 日消息，韩国芯片制造行业专家和分析人士呼吁政府出面，反对美国要求三星等公司披露关键商业信息的“不正当要求”，以保护与该行业相关的本土公司。

美国政府对半导体公司提出的信息要求包括：目前正在销售的半导体产品、积压订单最多的产品、每种产品的属性、过去 1 个月的销售额、制造以及封装地点。此外，还要列出每种产品目前的前三大客户，以及每个客户占该产品销售额的大致比例。

许多业内消息人士和专家声称，交出这些数据可能会削弱本土企业的议价谈判能力，并最终损害它们在全球市场上的竞争力。

不久前，美国商务部宣布可能利用《国防生产法案》(DPA) 帮助解决美国汽车芯片短缺的问题。如果美国真的采取这种措施，所有在美国开展业务的半导体公司都必须提交有关其供应链的具体信息。

美国商务部长吉娜・雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，如果半导体公司不能自愿提供信息，他们可能援引 DPA 条款，这意味着芯片公司可能被强制提交相关信息。

韩国芯片行业普遍认为，美国政府的要求是对市场的一种过度干预，这与美国迄今所倡导的原则相悖，应该让市场按照其原则应对供应短缺问题。

对于三星等大型半导体公司来说，公开机密信息将使其暴露更多弱点。三星是全球最大的存储芯片制造商，在蓬勃发展的代工市场上份额仅次于台积电。

美国商务部不仅正寻求从参加最近几次白宫峰会的芯片制造商那里获得信息，也希望从该行业的所有参与者那里获得信息，这也将迫使世界第二大存储芯片制造商韩国 SK hynix 也被迫分享机密数据。

白宫最近召开的峰会是第三次芯片专题会议，由雷蒙多主持，来自英特尔、三星、台积电和通用汽车的代表参加了会议。

这次会议的目的是制定措施，以缓解美国汽车制造商正经历的汽车芯片短缺问题。但要求芯片制造商提供的具体数据被视为高度敏感信息，企业通常不会自愿披露。

韩国业内专家和分析人士说，白宫的要求在更大背景下应被视为一种手段，可帮助量化全球半导体供应链，并帮助美国重新夺回在该行业的领导地位。过去几十年，美国企业在这个领域输给了亚洲公司。

美国还寻求将大公司的生产设施带到美国，不仅是半导体行业，也包括电动汽车电池行业，以确保这些产品的稳定供应。美国现在认为这些产品是攸关国家安全的关键问题。

韩国芯片行业分析人士称：“政府不应该无所作为，芯片行业是关系到国家层面的竞争力问题。”另一位业内人士也强调，由于供应链相关信息的机密性，披露这些信息将影响一家公司的谈判能力。

第三名业内消息人士称：“这让许多相关企业感到犹豫不决，因为泄露此类信息可能会削弱它们的议价能力，同时这些信息也可能被暴露给客户、竞争对手和合作伙伴。鉴于美国政府对处理这个问题仍然存在不确定性，韩国政府可能需要在必要时站出来。”