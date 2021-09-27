市场监管总局公布对锲特电子行政处罚决定书：后者汽车芯片加价率最高达 4543%

IT之家 9 月 27 日消息 今年 9 月 7 日，市场监管总局依法对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处 250 万元人民币罚款。

今日，市场监管总局公布对上海锲特电子有限公司不正当价格行为案的行政处罚决定书。行政处罚决定书显示，上海锲特电子在汽车芯片采购价格基本稳定的情况下，大幅加价销售部分汽车芯片，加价率最高达 4543%。当事人 2021 年 5 月 26 日采购恩智浦汽车芯片，采购价 9.53 元/片；2021 年 6 月 9 日以 442.48 元/片价格销售，数量为 2700 片，进销差价 116.90 万元，加价率为 4543%。

IT 之家了解到，今年 8 月开始，市场监管总局就成立了专案组，加强价格监测，全面摸排线索。一方面加强价格监测、组织开展行业调研，了解汽车芯片供需及价格相关情况。另一方面，加强违法线索摸排，严厉打击个别经销企业哄抬价格违法行为。

专案组调查发现，今年以来，汽车芯片生产商、授权代理商等销售芯片价格上涨幅度为 10%-15%，个别芯片上涨 50%，是因为有个别经销企业趁机恶意抢购短缺芯片，大幅加价销售，哄抬价格，牟取高额利润。在掌握具体线索后，市场监管总局立即组建两个专项调查组，分别赴上海、深圳对汽车芯片经销企业开展调查。经查，上海锲特、上海诚胜、深圳誉畅 3 家经销企业利用我国汽车芯片供需失衡，在采购价格基本稳定的情况下，大幅加价销售汽车芯片。如进价不到 10 元的芯片，以 400 多元的高价销售，涨幅达 40 倍。而在供需平衡交易条件下，汽车芯片贸易商的加价率一般为 7%-10%。而下游汽车零配件企业因无芯片可用，面临断供违约赔偿的风险，不得不接受当事人高额报价。

市场监管总局表示，这种大幅加价行为不仅不能增加产品供应，缓解供需矛盾，反而会制造紧张情绪，致使零配件制造商、车企等各环节恐慌性备货，进一步加剧供需失衡，推动价格过快、过高上涨，扰乱了市场价格秩序。

市场监管总局表示，今年上半年，受全球半导体行业整体开工不足，再加上日本地震、美国德州暴雪等事件叠加影响，汽车芯片供给严重不足。同时我国国内疫情得到有效控制，新能源汽车产能扩大，对芯片需求明显增加，加之 5G 技术发展迅速，电子领域对芯片的需求快速增加，挤占了部分汽车芯片的产能，导致国内汽车芯片供需失衡。

而汽车芯片是汽车制造业重要元件，一辆普通汽车需要芯片 200 多颗，新能源汽车则至少需要 500 颗。汽车芯片短缺导已致我国汽车产销明显下降，我国 6 月份乘用车产销分别完成 155.5 万辆和 156.9 万辆，环比分别下降 3.8% 和 4.7%。

当前，我国正处在疫情冲击后经济快速恢复期，我国经济恢复还不均衡，特别是中小微企业元气尚未完全恢复，需要一个平稳有序的市场环境。