西部数据推出 WD Red SN700 NVMe SSD：TLC 颗粒，最大 4TB

IT之家 9 月 29 日消息 西部数据今日在海外推出了 WD Red SN700 NVMe SSD。这款固态硬盘为 M.2 2280 规格，红色的标签表示该产品适用于 NAS 存储设备。该产品采用纯黑色 PCB，最大容量 4TB。

西数 SN700 SSD 采用 PCIe 3.0×4 通道，支持 NVMe 1.3 协议。速度方面，顺序读取最高 3400MB/s，顺序写入最高 3100MB/s。产品使用 3D TLC 存储颗粒，具有高寿命的特点，能够满足 NAS 存储 7×24 小时的工况。

IT之家了解到，西数 SN700 固态硬盘提供 250GB 至 4TB 容量可选，其中 1TB 版本寿命可达 2000TBW，随机读写性能均超过 500000 IOPS，单数顺序写入速度降低至 3000MB/s。以下为产品的详细参数和售价：

SN700 4TB，5100 TBW，650 美元（约 4199 元人民币）

SN700 2TB，2500 TBW，290 美元（约 1873.4 元人民币）

SN700 1TB，2000 TBW，145 美元（约 936.7 元人民币）

SN700 500GB，1000 TBW，80 美元（约 516.8 元人民币）

SN700 250GB，500 TBW，65 美元（约 419.9 元人民币）

西部数据 WD Red SN700 系列固态硬盘，均提供 5 年质保。