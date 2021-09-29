超 180 天不备份数据或被删除，意大利监管机构称苹果 iCloud 条款违法

IT之家 9 月 29 日消息 意大利的反垄断机构已经结束了对苹果、谷歌等公司的调查，并认为苹果的一些 iCloud 条款是不合法的。

在开始调查苹果、谷歌和 Dropbox 的云服务一年后，意大利的反垄断机构 L'Autorit Garante della Concorrenza e del Mercato（AGCM）发布了一份报告。

IT之家了解到，AGCM 对云计算协议的三个关键要素提出异议，分别是是公司随时改变条款的权利，公司试图逃避任何责任的程度，以及数据安全方面缺乏透明度。

关于苹果、谷歌和 Dropbox，监管机构表示，合同条款和协议不公平地偏向于这些公司。

在苹果公司的案例中，意大利的报告浮现了 iCloud 数据安全鲜为人知的一面。

报告称，“如果一个设备在 180 天内没有备份到 iCloud，苹果公司保留删除该 iCloud 云备份的权利。”

因此，如果用户在六个月内完全不使用他们的 iCloud 账户，包括任何健康应用程序的数据记录，或设备设置，那么苹果可能会删除用户之前的备份数据。AGCM 称，大多数用户都没有意识到这一点。

同样，AGCM 认为，苹果用户没有被告知该公司如何保护和备份客户在 iCloud 中的数据。相反，他们只是被鼓励也做自己的备份，该机构再次表示大多数用户对此并不知情。

对此，苹果代表声称，其条款和条件不会违反法律，因为它们规定只在这些法律允许的范围内适用。

然而，报告的结论是，苹果公司和其他公司都有不公平的条款，可能是非法的。但是，报告并没有说明任何补救措施，也没有指出意大利当局打算如何处理这一情况。