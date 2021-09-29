万里黄河第一隧，济南黄河隧道今日通车：我国最大直径的盾构隧道之一

IT之家 9 月 29 日消息 济南黄河隧道今天正式宣告建成通车，济南籍小客车、公交车 (含班线客运公交化改造的区际公交) 可免费通行。官方将其称为“超级工程中的超级工程”“万里黄河第一隧”。

济南黄河隧道南接济南主城区，北接新旧动能转换起步区，隧道内上层为双向 6 车道城市道路，下层为轨道交通预留，总投资 66.68 亿元人民币，隧道距离长、覆土浅、水压高、施工风险极大。

IT之家了解到，该工程全长 4760 米，隧道长 3890 米，设计时速 60 公里，是目前黄河流域最大直径的隧道，也是目前国内在建最大直径的公轨合建盾构隧道，还是首条穿越地上“悬河”的隧道。

据悉，这也是山东省首条穿黄隧道。此隧道通车后，将加强新城与主城区的联系，提升新城城市综合功能。开车走隧道，4 分钟左右就能穿越黄河，未来乘坐地铁更是只需要 150 秒，这比绕道济南黄河大桥能节约一个小时左右。

据官方介绍，济南黄河隧道通车后上层 3 车道可以在 4 分钟内通过，而下层地铁最快可以在 2 分半钟内穿越黄河，从此黄河不再是两岸发展阻隔。此外，官方还特意强调：黄河是母亲河，隧道下穿对环境影响几乎为零。

众所周知，黄河自河南段便形成地上河，其中泺口段河床高出南岸城区地面 5 米，最大洪水位高出河床 11.62 米，是一条罕见的、水量巨大的地上“悬河”。此次济南黄河隧道贯通对黄河流域高质量发展和中国工程技术进步具有重要推动作用。

至此，济南已建成通车的北跨通道有 14 条，包括济阳黄河大桥、青银高速黄河大桥、石济客专黄河大桥、济南黄河大桥、泺口铁路大桥、济南黄河济泺路隧道、济南建邦黄河大桥、京沪高铁济南黄河大桥、京台高速黄河大桥、曹家圈黄河铁路桥、齐河黄河大桥、长清黄河大桥、平阴黄河大桥、青兰高速黄河大桥。同时，齐鲁黄河大桥、凤凰黄河大桥，目前也已进入通车倒计时，预计不久后即可正式开通。