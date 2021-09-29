嫦娥四号月球背面工作突破 1000 日，玉兔二号行驶 839.37 米

IT之家 9 月 29 日消息 据中国探月工程官方发布，华夏金秋，月背征途。2021 年 9 月 29 日，在祖国 72 华诞来临之际，嫦娥四号着陆器与玉兔二号月球车在轨工作突破 1000 天，继续刷新月球背面工作记录。

嫦娥四号着陆器与玉兔二号月球车整体工况良好，载荷工作正常，持续开展科学探测。

（行驶路线图制作：北京航天飞行控制中心）

IT之家获悉，截至目前，玉兔二号月球车累计行驶 839.37 米，累计获取科学数据 3632.01GB，目前处于第 34 月夜，科学成果将及时发布。