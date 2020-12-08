月球最强 “打工人”，嫦娥四号从地球出发已两周年

IT之家12月8日消息 据中国探月工程官方发布，今天是个特别的日子，远在月球上的小伙伴——嫦娥四号已经离开地球整整两年了。截至今天，嫦娥四号已经离开家乡 731 天，两年之中嫦娥四号收集了大量珍贵的数据资料，进行了多领域的科学研究与探索，取得了一系列重大工程与学术成果。

与此同时，正在 “月亮之上”为我国探月事业默默 “打工”的还有老当益壮的嫦娥三号和新晋入职的嫦娥五号。

2013 年 12 月

嫦娥三号实现我国首次月面软着陆，CE-3 着陆器与其携带的巡视器 “玉兔号”成为登陆月表打工的第一支先锋队。

2019 年 1 月

嫦娥四号实现世界首次月背软着陆，CE-4 着陆器与其携带的巡视器 “玉兔二号”强势加入月表打工天团。

现如今，嫦娥三号仍在月表执行探测任务，服役时长不仅远超设计寿命，且刷新了探测器月面工作时间世界纪录。

与此同时，嫦娥四号探测器也即将开始着陆后，第 25 月昼的工作，“玉兔二号”月球车更是打破尘封达 49 年之久的世界纪录，成为人类在月面工作时间最长的月球车。

IT之家此前获悉，北京时间12月6日12时35分，嫦娥五号轨道器和返回器组合体与上升器成功分离，进入环月等待阶段，准备择机返回地球。欢迎回家！

11 月 24 日 4 时 30 分，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，火箭飞行约 2200 秒后，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回之旅。

嫦娥五号任务计划实现三大工程目标：一是突破窄窗口多轨道装订发射、月面自动采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接、月球样品储存等关键技术，提升我国航天技术水平；二是实现我国首次地外天体自动采样返回，推动我国科学技术重大进步；三是完善探月工程体系，为我国未来开展载人登月与深空探测积累重要的人才、技术和物质基础。