5499 元，联想推出小新 Air 14 Plus 2021 酷睿版：2.2K 高分屏，MX450 独显，接口齐全, 预装 Win11

IT之家 9 月 28 日消息 联想今日推出了多款 Win11 产品，其中小新 Air 14 Plus 2021 酷睿版似乎是唯一一款配备独显的机型，首发价 5499 元，将于 9 月 28 日 20:00 开启预售，并将于 10 月 5 日 09:00 全平台开售。

IT之家了解到，该机搭载了英特尔 i5-1155G7 处理器，辅以 16GB 内存和 512G 固态硬盘，采用 2.2K 屏，还配备了 MX450 独显，且支持 PCle 4.0 直连独显。

据悉，全新英特尔酷睿 i5-1155G7 处理器睿频高达 4.5GHz，配合“Hurricane 飓风”散热系统可实现最高约 30W 的性能释放，显卡最高可实现 25W 性能释放。

此外，该机采用 14 英寸 2.2K 分辨率雾面防眩光屏，16:10 黄金比例，100% sRGB 高色域（典型值），支持 DC 调光无频闪，通过莱茵 TUV 硬件级低蓝光认证。

接口方面，该机提供了全尺寸 HDMI 接口、2x USB-A 3.2 Gen 1 接口、1x 普通 USB-C 接口、1x 全功能 USB-C 接口，自带 SD 读卡器，支持 Wi-Fi 6 网络。

下面是今天五款机型的横向对比：

《5299 元，联想小新 Pro 14 2021 酷睿高刷版发布：11 代标压酷睿、双雷电 4、2.8K 90Hz 屏》

《4999 元，联想小新 Pro 14 2021 锐龙高刷版发布：2.8K 90Hz 屏、预装 Win11》

《4399 元起，联想发布小新 Air 14 Plus 2021 锐龙版：2.2K 高分屏，接口齐全》

《4799 元，联想推出 YOGA 13s 2021 款锐龙版：重 1.22kg，预装 Win11》