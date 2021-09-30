苹果 iOS/iPadOS 15.1 公测版 Beta2 推送：修复 Apple Watch 解锁 bug

IT之家 9 月 30 日消息 继昨天推送开发者预览版之后，苹果今天推送了即将发布的 iOS 15.1 和 iPadOS 15.1 的第二个公开测试版，距离第一个测试版一周。

在安装适当的描述文件后，可以通过 OTA 方式下载 iOS 和 iPadOS 15.1 更新。

SharePlay 在 iOS 15.1 中回归，SharePlay 可以让用户的朋友和家人，通过一起看电影、看电视或听音乐进行互动。苹果增加了共享播放列表和电视节目同步等功能，这样每个人都能在同一时间看到同样的东西。SharePlay 也有一个内置的屏幕共享功能，苹果公司仍在解决这些问题。

与 HomePod 15.1 测试版配合，iOS 15.1 为 HomePod 和 HomePod mini 增加了无损音频和带空间音频的杜比全景声支持。

IT之家了解到，iOS 15.1 的第二个测试版修复了一个用 Apple Watch 解锁的 bug，该 bug 使得当用户戴着口罩时，经过认证的 Apple Watch 无法解锁 iPhone。该功能在 iPhone 13 Pro 上无法正常工作，但在 iOS 15.1 更新后已经修复。

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