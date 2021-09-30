亚马逊和两位女员工和解：解雇仗义执言者遭舆论炮轰

北京时间 9 月 30 日消息，据报道，最近一两年，亚马逊和两位前员工发生纠纷，全美劳工关系委员会批评亚马逊非法解雇这两名在该公司气候问题和劳工政策方面仗义执言的员工。最新消息称，亚马逊已经和这两名前员工达成了和解。

这两名员工分别是艾米莉・康宁汉（Emily Cunningham）和马伦・科斯塔（Maren Costa），都是女性，亚马逊和她们签署的和解协议内容尚未对外公开。9 月 29 日，美国劳工关系委员会行政法法官约翰・基亚罗普洛斯（John Giannopoulos）在一个线上听证会（计划听取两位员工的投诉）上宣布了双方达成和解的消息。另外，劳工关系委员会的发言人凯拉・布拉多（Kayla Blado）也对媒体证实，亚马逊和两名前员工私下达成了和解。

亚马逊发言人在一份声明中表示，该公司已经达成了和解协议，解决了相关案件的法律纠纷，公司对于这样的解决办法也感到欣慰。

今年初，劳工关系委员会调查发现，亚马逊在 2020 年 4 月解雇了康宁汉和科斯塔，这属于一种非法的报复行为。之后，亚马逊表示不同意劳工关系委员会的调查结论，公司之所以解雇这两人，是因为她们多次违反了内部规定。

去年十月份，科斯塔和康宁汉向劳工委员会提出投诉，指控亚马逊违反了美国联邦劳动法律，该公司解雇她们是根据对内部“离职不挖客户”制度和对外宣传政策的“歧视性执法”。据悉，亚马逊的对外宣传政策规定，如果没有上司批准，亚马逊员工不得对外披露公司业务情况。

在达成和解协议之后，亚马逊避免了一场耗时良久的诉讼、大量证人出庭作证，以及把公司对待员工的内情曝光于天下。如果劳工关系委员会支持这两名员工，则亚马逊可能被迫重新雇佣他们，或是支付过往工资。

康宁汉和科斯塔在亚马逊西雅图总部工作了 15 年，两人都担任用户体验设计师。2018 年，两人时常公开批评亚马逊在气候问题上的立场，她们组建了一个员工倡议组织，敦促亚马逊减少对全球气候变化的影响。

在新冠疫情大流行期间，这两名员工对亚马逊对待仓库工人的方式提出了质疑。两人举行了员工请愿活动，要求亚马逊提高对员工的健康安全保护。上述的员工组织还准备举行一个活动，让亚马逊的仓库工人和科技类员工共同讨论工作场所条件问题。

一直以来，亚马逊的劳工政策遭到员工以及外部组织的质疑。疫情期间，该公司的仓库工人和快递员对于第一线员工的健康安全表示担心。与此同时，越来越多的亚马逊员工向劳工关系委员会提出投诉，指控该公司存在对待员工不公平的行为。