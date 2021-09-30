亚马逊发 13 页清单证明马斯克同样爱打官司，后者回应：不一样

9 月 30 日消息，美国当地时间周二，特斯拉和 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 炮轰亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 及其公司，指责他们经常利用法律体系减缓 SpaceX 项目取得进展。

几个小时后，亚马逊发布了长达 13 页的 PDF 文件，其中列出了 SpaceX 多年来提起的诉讼、政府请愿书和其他法律行动。亚马逊正在开发与 SpaceX 竞争的卫星互联网项目。

亚马逊卫星部门 Project Kuiper 发言人称：“附件中列出了 SpaceX 就采购问题起诉美国政府并抗议各种政府决定的诸多案例。他们自己的历史记录表明，SpaceX 的立场与最近其他采取类似行动的公司没有太大不同。”

这份清单确实包含了 SpaceX 提起的多起诉讼，其中有些甚至可以追溯到 2004 年，当时马斯克还在努力帮助这家初创公司起步。但它也包括更多的程序性行动，比如 SpaceX 就政府应该如何为卫星通信分配某些频段提交了意见。而且随着 SpaceX 开始建设其星链卫星网络，这种倡导活动也有所增加。

总体来看，亚马逊列出的清单记录了 SpaceX 的 39 次行动，并可以分为三类：诉讼、向美国政府问责局（GAO）提出抗议以及向联邦通信委员会（FCC）提出反对意见。亚马逊对 SpaceX 的每次行动都做了注释，将表格延长到 13 页。

亚马逊发布清单后不久，马斯克在推特上回应称：“SpaceX 已经提起诸多诉讼要求‘允许’竞争，而贝索斯及其太空公司蓝色起源提起的诉讼却是要求停止竞争。”

这份清单提供了一个窗口，让我们可以看到贝索斯公司如何密切跟踪和评估 SpaceX 的行动，因为双方试图在新兴卫星互联网市场上展开竞争。

这也不是亚马逊编制的唯一清单。本月早些时候，在提交给联邦通信委员会 (FCC) 的文件中，该公司列出了其认为马斯克和 SpaceX 扭曲或违反政府规定的多个案例。

亚马逊在文件中写道：“试图让马斯克领导的公司遵守飞行规则？这是根本行不通的。”该公司指的是马斯克抱怨美国联邦航空管理局 (FAA) 的监管结构拖慢了 SpaceX 的运营程序。

文件中继续写道：“试图让以马斯克为首的公司遵守健康和安全规则？这也行不通。”这暗指马斯克对政府官员的不满，这些官员曾试图让特斯拉工厂关闭以遏制新冠病毒的传播。

在周二的 Code Conference 上，马斯克特别提到了贝索斯的太空公司蓝色起源，后者正在起诉美国宇航局 (NASA) 将月球着陆器合同授予 SpaceX。他说：“无论你的律师有多优秀，你都不能靠起诉登上月球。”

马斯克最近也批评亚马逊在卫星互联网领域采取的法律行动。今年 8 月，在亚马逊抗议星链项目扩张后，马斯克也曾以贝索斯辞去亚马逊首席执行官一职为由加以讽刺，称其“退休就是为了方便对 SpaceX 提起诉讼”。

SpaceX 和蓝色起源都没有立即回复置评请求。