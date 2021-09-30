微软 Win11 Dev 预览版 Build 22468 推送：修复 Wi-Fi、显示等多项 Bug

IT之家 9 月 30 日消息 微软向 Dev 渠道的用户推送了 Win11 Build 22468 版本更新，带来了一些细节改进与 Bug 修复。

添加了一个选项，允许用户的鼠标在任务栏的搜索图标上悬停时，不再显示最近搜索。

任务栏：

缓解了与加载网络图标相关的罕见 explorer.exe 初始化挂起问题。

搜索：

在搜索某些应用程序（如 Word）时，可通过右键点击“最近使用的文件”选项打开。

如果用户使用键盘导航到任务栏中的搜索图标，则导航离开将立即关闭最近的搜索弹出框；

提高了鼠标悬停在任务栏中的搜索图标上时显示弹出按钮的可靠性；

文件资源管理器：

双击网络文件夹以打开将不再意外地锁定到快速访问。

如果在文件资源管理器中右键点击 OneDrive 位置中的文件，当用户将鼠标悬停在打开子菜单的条目上（如“打开方式”）时，关联菜单将不再意外关闭；

输入：

解决了一个潜在的字体问题，即 ¯\_(ツ)_/¯ 未显示在正确的位置，在某些情况下还显示撇号。

设置：

解决了某些驱动器在碎片整理和优化驱动器时意外不显示的问题。

其他：

解决了阻止 MDM 注册的 PC 成功更新到以前版本的问题，这些设备现在已解除阻止，可更新到最新版本；

修复了在使用不同刷新率的多个显示器时，可能导致某些应用程序（如 Edge 浏览器）出现意外闪烁的问题；

修复任务栏中的 Windows Update 图标在鼠标悬停时突然消失的问题；

解决了某些设备在睡眠后出现的一个罕见问题，即 Wi-Fi 会卡在关闭状态，而试图将其切换回打开状态则无法工作；