微软 Win11 Dev 预览版 Build 22468 推送：修复 Wi-Fi、显示等多项 Bug

IT之家 9 月 30 日消息 微软向 Dev 渠道的用户推送了 Win11 Build 22468 版本更新，带来了一些细节改进与 Bug 修复。
改进：
添加了一个选项，允许用户的鼠标在任务栏的搜索图标上悬停时，不再显示最近搜索。
修复：
任务栏：
缓解了与加载网络图标相关的罕见 explorer.exe 初始化挂起问题。
搜索：
提高了鼠标悬停在任务栏中的搜索图标上时显示弹出按钮的可靠性；
如果用户使用键盘导航到任务栏中的搜索图标，则导航离开将立即关闭最近的搜索弹出框；
在搜索某些应用程序（如 Word）时，可通过右键点击“最近使用的文件”选项打开。
文件资源管理器：
如果在文件资源管理器中右键点击 OneDrive 位置中的文件，当用户将鼠标悬停在打开子菜单的条目上（如“打开方式”）时，关联菜单将不再意外关闭；
双击网络文件夹以打开将不再意外地锁定到快速访问。
输入：
解决了一个潜在的字体问题，即 ¯\_(ツ)_/¯ 未显示在正确的位置，在某些情况下还显示撇号。
设置：
修复首选麦克风输入格式设置（在声音设置中配置）问题；
解决了某些驱动器在碎片整理和优化驱动器时意外不显示的问题。
其他：
解决了阻止 MDM 注册的 PC 成功更新到以前版本的问题，这些设备现在已解除阻止，可更新到最新版本；
修复了在使用不同刷新率的多个显示器时，可能导致某些应用程序（如 Edge 浏览器）出现意外闪烁的问题；
修复任务栏中的 Windows Update 图标在鼠标悬停时突然消失的问题；
解决了某些设备在睡眠后出现的一个罕见问题，即 Wi-Fi 会卡在关闭状态，而试图将其切换回打开状态则无法工作；
缓解了某些设备在某些情况下可能导致系统冻结的问题。
已知问题：
常规：
使用最新的 ISO 从版本 22000.xxx 或更早版本更新到更新的开发人员渠道的用户可能会收到错误警告；
屏幕和睡眠超时时间可能会缩短，正在调查该问题对能源消耗的潜在影响。
开始菜单：
在某些情况下，使用“从开始搜索”或任务栏时可能无法输入文本。如果遇到此问题，请按键盘上的 WIN+R 以启动“运行”对话框，然后将其关闭；
任务栏：
切换输入法时，任务栏有时会闪烁。
正在调查有关通知中心无法启动状态的报告，如果受此影响，重新启动 explorer.exe 可能会解决问题。
搜索：
单击任务栏上的搜索图标后，搜索面板可能无法打开。如果出现这种情况，请重新启动“Windows 资源管理器”进程，然后再次打开搜索面板；
搜索面板可能显示为黑色，并且在搜索框下方不显示任何内容。
小部件：
小部件板可能会显示为空。要解决此问题，用户可以注销，然后重新登录；
小部件可能在外部监视器上以错误的大小显示。如果遇到这种情况，用户可以先通过触摸或 WIN+W 快捷方式在实际 PC 显示器上启动小部件，然后在辅助显示器上启动。
IT之家了解到，Dev 渠道的用户可能会在桌面右下角看到水印，微软表示这是正常的。