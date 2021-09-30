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Take-Two 老板透露：微软 Xbox Game Pass 的订阅用户已约有 3000 万

2021/9/30 8:48:58 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 30 日消息 近日，Take-Two Interactive 的老板 Strauss Zelnick 和 Xbox 负责人 Phil Spencer 与 TheWrap 的主编 Sharon Waxman 进行了游戏方面的采访。在采访中，Zelnick 意外透露了微软 Xbox Game Pass 的订阅用户约有 3000 万

Zelnick 透露，“上次我查的时候，我们大约有 3000 万…… 差不多吧？”然后他问 Spencer 这个数字是多少，但斯宾塞只是说“我们最近公布的公开数字是 1800 万…… 超过 1800 万。”

由于 Take Two Interactive 是一家著名的发行商，也是 Xbox Game Pass 的重要合作伙伴，因此 Zelnick 会掌握有关订阅用户的数据也是可以理解的，但微软官方还没有正式公布这一数字。

IT之家了解到，Xbox Game Pass 是微软推出的一项游戏订阅服务，玩家在订阅期内可以畅玩该服务包含的数百款游戏，但除了部分微软第一方游戏，其余游戏都有上架期限，当游戏被移出 Xbox Game Pass 服务后，玩家就不再能免费畅玩了，因此该服务更适用于游玩一次通关类型的游戏。

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