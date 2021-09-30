Take-Two 老板透露：微软 Xbox Game Pass 的订阅用户已约有 3000 万

IT之家 9 月 30 日消息 近日，Take-Two Interactive 的老板 Strauss Zelnick 和 Xbox 负责人 Phil Spencer 与 TheWrap 的主编 Sharon Waxman 进行了游戏方面的采访。在采访中，Zelnick 意外透露了微软 Xbox Game Pass 的订阅用户约有 3000 万。

Zelnick 透露，“上次我查的时候，我们大约有 3000 万…… 差不多吧？”然后他问 Spencer 这个数字是多少，但斯宾塞只是说“我们最近公布的公开数字是 1800 万…… 超过 1800 万。”

由于 Take Two Interactive 是一家著名的发行商，也是 Xbox Game Pass 的重要合作伙伴，因此 Zelnick 会掌握有关订阅用户的数据也是可以理解的，但微软官方还没有正式公布这一数字。

IT之家了解到，Xbox Game Pass 是微软推出的一项游戏订阅服务，玩家在订阅期内可以畅玩该服务包含的数百款游戏，但除了部分微软第一方游戏，其余游戏都有上架期限，当游戏被移出 Xbox Game Pass 服务后，玩家就不再能免费畅玩了，因此该服务更适用于游玩一次通关类型的游戏。