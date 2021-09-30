OPPO K9 Pro 开售：天玑 1200 芯片 + 120Hz 高刷屏，2099 元起

IT之家 9 月 30 日消息 OPPO 9 月 26 日发布了多款产品，包括号称“全能轻旗舰”的 OPPO K9 Pro 手机，今天该机迎来首发开售，限时下单立减 100 元，售价 2099 元起。

OPPO K9 Pro 提供“黑曜武士”和“冰河序曲”两种配色，后盖采用微米级“一体化不等厚壁”注塑工艺，8+128GB 版本 2199 元，首销日优惠价 2099 元，12+256GB 版本 2699 元，首销日优惠价 2599 元。

IT之家了解到，该机搭载联发科天玑 1200 5G SoC，支持 60W 超级闪充，内置 4500mAh 大电池，46 分钟充满。

影像方面，该机配备了 64MP 主摄、8MP 超广角 + 2MP 微距，前置则为 16MP 人像镜头，支持 AI 焕采美颜 2.0。

其他方面，OPPO K9 Pro 采用 6.43 英寸 FHD+120Hz AMOLED 直屏，屏占比达 91.7%。色彩方面达 100% DCI-P3、HDR10+，厚度为 8.5mm，重量 180g，还支持 WiFi 6，搭载 ColorOS 11.3 系统，拥有全功能 NFC、WiFi 6、立体双扬、Z 轴线性马达、屏幕指纹、UFS 3.1 存储、金刚石固液态双散热系统等。