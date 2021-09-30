苹果 A15 仿生芯片幕后故事：历经四年研发，多个团队跨部门合作

2010 年，苹果发布 iPhone 4，明确向外界宣布自研处理器 A4。

多年后，不少人还记得“再一次 改变世界”那款手机，但对行业影响更深远的，是终端厂商自己自研芯片用于自己产品这种方式。它打破了之前芯片厂 — 终端设备厂商 — 系统厂商之间的关系，产生了一种新的消费电子产品研发模式。

这种研发模式和产生的结果，也是再一次改变世界的开始。

十多年后，新浪数码与苹果公司两位高管的聊天话题是 A15 仿生芯片。苹果公司全球产品营销副总裁 Bob Borchers，与负责硬件技术的副总裁 Tim Millet，围绕技术与应用，谈起来苹果公司研发 A15 芯片的幕后故事。

▲ Bob Borchers

▲ Tim Millet

A 系列芯片研发不只有芯片团队

“我们的团队非常幸运，因为不需要去猜测”—— Tim Millet 的一句话点明了 A15 仿生芯片与其他竞品研发过程的最大不同。

众所周知，目前在移动设备领域，除了苹果，在安卓阵营几乎所有芯片都是由高通、MTK 等少数厂商研发的，虽然终端厂商也会参与其中部分过程（如影像功能优化等），但整个过程的思路跟 PC 时代类似：芯片厂商制造芯片，电脑厂商将芯片配上合适的主板/内存/硬盘等，再装上来自另一家的系统，调试后交给用户。这种各自分工明确的方式，打造了“Wintel”联盟的辉煌，并培养出一大批 PC 厂商。

在移动领域，Android + 高通 + 众多安卓手机厂商复制了这种模式；但近年，移动芯片架构逐渐摸到天花板，芯片计算能力提升有限，电池和散热等成为更大的瓶颈。

此时，苹果软硬合一的研发模式优势显现，自芯片研发阶段初始，相关团队就与手机硬件，软件系统团队，甚至是影像团队紧密合作，他们给芯片团队明确的目标，之后协同工作。

可以说，近年 A 系列芯片的研发，从一开始就并非只是为了芯片本身，而是为了最终的体验，考虑它的使用场景，甚至为某个具体功能而优化。

这也是上文 Millet 说“不用猜测”的原因，同时是苹果公司跟其他芯片厂商最大的区别。

“我们可以确保把每一个晶体管的效用发挥到最大”，Millet 总结这种特殊的研发方式说道，这句话也是对 A15 芯片的表现的总结。

四年打造一颗芯片

当然，这种研发过程需要更多时间，以及更早的布局过程。Millet 公布了一些发布会上没提到的信息：苹果设计与制作这颗芯片用了两年多，另外与这颗芯片相关的技术研发准备等工作，也花了约两年时间。

也就是说，苹果公司为了呈现今天的 A15 仿生芯片，几个团队从 2017 年就开始着手准备。

Bob 补充说，Tim 的芯片团队不仅服务于下一代新品，他们甚至在产品发布会前一个礼拜还在讨论某些功能。从这个细节也能印证苹果公司这种研发方式的灵活度。

安卓旗舰芯片研发时间也是两年多，但手机终端厂商适配时间只有约 3-4 月。终端厂商因为不是自己掌控全程，可能导致终端与芯片不完美匹配，或者无法释放芯片的全部能力，能耗控制不那么精准。另外，为了照顾更多样的安卓终端，芯片也不得不做一些取舍。

此前，很多评测媒体对 A15 仿生芯片做了相应测试，相比上代，它的 CPU 计算核心部份日常负载下的“能耗比”显著提升，5 核 GPU 的极限性能则较上代提升了 40%，功耗反倒上代低。

这路数跟前几代 A 系列芯片一致，苹果一直在通过芯片 + 系统等多种方式，优化芯片的能耗比，也就是用更少的电做更多事。

谈体验 而不是谈跑分

回到今年装在 iPhone 13 系列上的 A15 仿生芯片，在评测这款手机时候，我们已经看到它的性能跑分依旧凶猛，尤其 GPU 部分。但其实 Bob 在这次谈话中更想说的是，硬件性能固然重要，但对苹果来说，用户体验才是更重要的事。

也正是因此，我们才能看到 iPhone 13 Pro 系列性能更强了，ProMotion 高刷来了，续航却更长了；iPadOS 15 中的翻译 App，可以实现实时自动翻译对话，甚至第三方的 App，可以用 AI 分析人类的动作，从而教人打网球。

那是 A15 和整合在其中 CPU，GPU，NPU，以及 iOS 15 在一同发挥作用。在处理这些的同时，苹果还要严守自己的隐私原则，尽量让数据在本地处理，而不是发送到云端去。

最能证明多个部分合作的体验是 iPhone 13 系列的“电影效果模式”，它让非专业拍摄者通过一台非专业设备，获得了以往专业人士才能做出的变焦操作。

电影效果的背后，是 A15 仿生芯片的强大计算能力作后盾，它强到足以一边拍杜比视界 HDR 视频，一边用 AI 能力去实时理解该对焦给谁，并把焦外做虚化处理。还能把景深信息保留下来进行二次处理。

焦距变化的背后，是 A15 芯片内 150 亿颗晶体管和手机影像系统的共同参与，也是苹果芯片研发团队，影像团队，和系统等多个团队合作的结晶。

对很多厂商来说，造出芯片已经是结果；但苹果来说，“电影效果模式”这样的体验才是最终结果，A15 和其四年的研发经历，只是实现这个结果的过程。