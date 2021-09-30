苹果 iPhone 13/Pro 使用 CarPlay 时遇到 Bug，播放音乐时崩溃

IT之家 9 月 30 日消息 苹果 iPhone 13/Pro 系列手机已经大规模出货，首发搭载 iOS 15 系统。根据外媒 MacRumors 消息，许多海外用户在使用新款手机与汽车互联时，遇到了一项 Bug。用户在汽车中控屏幕播放音乐时， CarPlay 会崩溃并断连。这项故障不仅在使用苹果自家 Apple Music 应用时出现，用户使用第三方 App 播放音乐也会造成崩溃。

值得注意的是，有用户使用上一代 iPhone 11/12 手机，同样升级至 iOS 15 系统，连接 CarPlay 后没有遇到相同的问题。这可以证明，苹果这一 Bug 仅在 iPhone 13 系列上出现，与 iOS15 无关。

IT之家了解到，有大量海外用户在论坛以及 Twitter 平台反馈这一问题。一些用户表示，禁用音乐播放器中的 EQ 均衡器功能，可以解决这项 Bug。此外，关闭 Apple Music 的深色模式，同样可以解决问题。

近期还有海外用户反馈称，苹果 iOS 15 系统还有图像偶尔会自动删除，触摸屏以及存储等 Bug。截至发稿，苹果尚未对 CarPlay 故障进行回复，预计未来的 iOS 更新中，苹果会逐渐解决这些问题。