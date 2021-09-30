部分苹果 iPhone 13/Pro 用户反映遇到触控失灵问题，旧机型更新 iOS 15 后也会出现

IT之家 9 月 30 日消息 据 MacRumors 报道，一些 iPhone 13 用户反映称，他们的新设备出现了间歇性的触控失灵问题，具体表现为 iPhone 对用户的触控输入没有反应，有时需要强制重启才能解决，或者反复点击才能触发系统的反应。

在 Reddit、MacRumors 论坛、Twitter 和苹果支持部门的帖子中，有不少关于 iPhone 13 用户在新手机上出现触控失灵问题的报告。用户还报告了轻触唤醒的问题，即轻触屏幕唤醒后，iPhone 没有反应，以及其他全系统和应用内触控输入没有反应的情况。

IT之家在微博搜索发现，国内不少用户也遇到了这个问题。

根据用户反映，更新到 iOS 15 后，旧 iPhone 机型也会出现触控失灵的问题，表明这可能是一个软件问题。

IT之家了解到，自一周前发布以来，iOS 15 一直被爆出各种问题，包括与 iPhone 13 和 Apple Watch、设备存储、Apple Music 和小工具相关的错误，以及可能的安全漏洞。苹果承诺将发布软件更新，解决目前影响 iOS 和 iPadOS 15 设备的各种问题。苹果可能会尽早发布 iOS 15.0.1 来解决这些问题，不过也可能在下个月晚些时候完成测试时直接发布 iOS 15.1。

值得一提的是，YouTuber Zollotech 在他最新的视频中介绍 iOS 15.1 测试版，根据他对最新系统的有限测试，上述触控问题似乎得到了解决。