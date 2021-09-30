索尼互娱起诉华为，称后者智能手表不能用“GT”名称

IT之家 9 月 30 日消息 荷兰科技博客 LetsGoDigital 报道称，索尼互娱（SIE）已就“Watch GT”系列智能手表的商标问题，向华为提起了诉讼，因为索尼互娱不希望华为使用“Gran Turismo”的名称。

多年来华为发布了许多可穿戴设备，除了常规阵容外，该公司还推出了 Watch GT 系列。“GT”指的是 Gran Turismo 赛车，第一款华为 Watch GT 于 2018 年发布，随后是 2019 年的 Watch GT2。虽然华为今年 6 月发布了 Watch 3 系列，作为 HarmonyOS 的首款智能手表，但没有推出新的 GT 型号。

然而，索尼互动并不喜欢华为手表的名字选择，其已经起诉华为，这些诉讼仍在进行，原因是华为在欧洲为未来的 GT 手表申请了一些商标。

故事开始于 2015 年，当时华为技术公司向欧盟知识产权局（EUIPO）提交了“GT3”和“GT5”的商标。商标提交后，要进行评估，这意味着需要一些时间才能获得批准。在此期间，其他各方可能会对该商标提出异议。

2016 年，索尼互动首次提出上诉，之后，该公司于 2019 年再次对华为申请的商标提出上诉。在此期间，华为 Watch GT 和 Watch GT2 均已推出。

有关各方之间并没有达成协议。今年 8 月，索尼公司发起了新的诉讼，根据欧盟公布的上述官方文件。第四庭的决定被推翻了，现在将进行新的调查。

Gran Turismo 一般指《GT 赛车》，是一个流行的赛车游戏系列，由 Polyphony Digital 开发，由索尼互动娱乐公司在 PlayStation 游戏机上发布。明年将发布《Gran Turismo 7》，通常缩写为 GT7。索尼认为，其拥有“Gran Turismo”名称的独家权利。而华为认为，“GT”这一名称根本不可能由索尼来主张。因此，华为并不打算放弃其 Watch GT 系列。

在本周初，华为也在英国申请同样的商标，因为英国不再是欧盟的一部分，具体时间是 2021 年 9 月 27 日，华为技术公司向英国知识产权局（UK IPO）申请了型号为 GT3、GT5、GT8 和 GT10 的商标。品牌被列为第 9/14/35 类，其中的描述是指手表和可穿戴设备，申请仍在“审查中”。

这场悬而未决的诉讼将如何结束目前还不得而知。然而，目前不排除 Watch GT3 将被发布，IT之家将保持关注。