OPPO 称正在研发平板电脑产品，预计明年上半年发布

9 月 30 日上午消息，新浪科技获悉，在近日的合作伙伴峰会上，OPPO 副总裁、中国区总裁刘波透露，OPPO 正在拓展新的平板电脑，还有一些多形态的智能手机产品。预计将在明年上半年推出第一款平板。

在这次峰会上，刘波提到了 OPPO 在品牌高端化、IoT 市场、电商战略等方面的最新进展。

在高端化方面，他表示，在 4000 + 价位段，OPPO 已经成为安卓品牌第三、线下第二。同时，Find X3 的产品知名度从 46% 提高到了 60%。

OPPO 今年的最大变化就是与一加品牌的合并。在日前的秋季新品发布会上，刘波曾表示，OPPO 将与一加形成双旗舰来布局高端市场，整体的目标是能够拿到高端市场前三。

随着一加成为 OPPO 旗下品牌，OPPO 的电商产品战略也得到补齐。除了继续与京东、苏宁、国美等电商平台加深合作，还正式入驻拼多多，同时还有 OPPO 旗下自营平台欢太商城。

在 IoT 方面，OPPO 此前已经推出了智能耳机、智能手表/智能手环、智能电视品类。在此次峰会上，刘波进一步透露，OPPO 正在拓展新的平板电脑，还有一些多形态的智能手机产品。

据悉，OPPO 将在明年上半年推出第一款平板产品。无独有偶，平板已经成为手机厂商们重新发力的品类之一。华为在平板上增长迅速，已可与苹果 iPad 抗衡；小米今年 8 月推出了小米平板 5 系列，这也是小米时隔三年后重启平板产品线；vivo 执行副总裁胡柏山日前在接受新浪科技在内的媒体采访时也透露，vivo 的平板将于明年上半年推出，主打与手机的协同性。

至于刘波提到的多形态的智能手机产品，很有可能是折叠屏或者卷轴屏。在 2020 年 11 月的 OPPO 未来科技大会上，OPPO 推出了一款卷轴屏概念机，该机的屏幕可以像画卷一样伸展开来，最大尺寸是 7.4 英寸，最小尺寸是 6.7 英寸，同时实现了几乎“零折痕”的屏幕效果。