曝未来 iPad Pro 将默认使用横向模式，苹果 Logo、前置摄像头也将水平放置

IT之家 9 月 24 日消息 据 9to5 Mac 报道，横向使用的 iPad Pro 将成为新的常态与未来的模型，这个消息来自一名爆料人士。

目前，有一些方法，可以将 iPad 默认垂直或纵向使用，而不是水平或横向使用。

在 iPad 的背面，苹果的 Logo 是垂直方向显示的，字母文字也是如此。在正面，垂直握持时，摄像头位于 iPad 的顶部，而在横向模式下，它位于一侧，往往会被手指或拇指覆盖。

然而，随着苹果公司越来越多地将 iPad 描绘成一款电脑，以及妙控键盘的流行，对其进行改造以使横向使用成为默认的做法越来越合理。

IT之家获悉，苹果已经朝着这个方向迈出了一小步，现在的启动 Logo 是横向方向而不是垂直方向。在苹果网站上点击 iPad Pro，你看到的前三张图片都是横向的。

爆料人士 Dylandkt 说，苹果公司将在硬件上做出改变，以反映这种新常态，尽管他不确定是什么时间。

“未来的 iPad Pro 将采用水平放置的摄像头，背部的苹果 Logo 也将水平放置。苹果将把横向模式作为 iPad Pro 使用的默认模式。我没有确认下一代机型是否会有这个功能，但它正在酝酿之中。”

对一些用户说，这很有意义。其 iPad 大部分时间都是以横向模式使用。无论是将设备用于消费还是创造，都是如此。消费主要是电子书、Netflix、网络浏览。创作主要是写作，当然是在妙控键盘上完成。

有意思的是，Dylandkt 指定的是 iPad Pro；而如果苹果对 iPad Pro 机型采取这种做法，而对其他 iPad 机型则不采取这种做法，是很奇怪的。