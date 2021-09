微软美国官网显示 Win11 平板电脑 Surface Go 3 拥有 64GB SSD 版本，可能是个错误（附具体配置）

IT之家 9 月 23 日消息 在 9 月 22 日举行的 Windows11 及 Surface 新品发布会上,微软发布了便携的二合一触控屏笔记本电脑 Surface Go 3。

微软官方表示,Surface Go 3 非常适合企业、学校、学生和家庭使用。只为呈现 Windows 11 更为出色的一面,Surface Go 3 针对触控笔和触控屏进行了优化,此外搭载速度更快的英特尔 酷睿处理器,长效电池续航,兼具从平板电脑到笔记本电脑的多功能性,内置 Microsoft 安全防护,和可选 LTE 增强版 。

IT之家获悉,Surface Go 3 配置包括 4GB 内存 + 64GB eMMC 存储、8GB 内存 + 128GB SSD、8GB 内存 + 256GB SSD(仅适用于商用版本)。

有网友表示,在微软美国官网 Surface Go 3 预购页面显示,其 64GB 存储为 SSD。不过IT之家进一步查询 Surface Go 3 介绍页面的技术规格页面发现,Surface Go 3 64GB 版本均为 eMMC 存储。64GB 存储 SSD 版本信息或许有误。

Surface Go 3 搭载了 10.5 英寸 1920 x 1280 分辨率的 PixelSense 触控屏和可调节支架,可以助你随时随地轻松浏览网页、工作、游戏、学习和追剧。Surface Go 3 是迄今更为便携的 Surface,它针对 Windows 11 记笔记、素描和触控进行了优化。Surface Go 3 拥有出色的 Surface 二合一设计,可替代你的平板电脑及笔记本电脑。它借助可选的 LTE 增强版,实现无障碍连接。

与你关心的人保持联系,运行你信赖的应用,如 Microsoft Teams、Outlook、Word、Minecraft 等。搭载速度更快的英特尔奔腾 或英特尔 酷睿 i3 处理器,配备 1080p 高清前后摄像头、可选的 LTE 增强版和 Windows 11 操作系统。

通过全新 Windows 11 操作系统,使用即时平板电脑到笔记本电脑的多功能性、Surface 触控笔、触控操作,甚至只需出声,Surface Go 3 即可满足你的全天所需。或者调节支架和附上键盘盖,从而舒适地完成电子邮件和文件。

Microsoft 的极佳协同工作体验,让你可以轻松保持井然有序和安全。其中包括针对 Surface 触控笔和触控功能进行了优化的 Windows 11 和 Microsoft 365 应用程序,以及安全的 OneDrive 云存储所支持的 Microsoft 安全防护。通过内置安全性和固件级现代管理,使学校和组织保证数据安全,并保持合规性和安全性。通过零接触部署、一键式设备可管理性和 Microsoft 保护,降低 IT 的复杂性。

下面是 Surface Go 3 技术规格

操作系统

消费版:处于 S 模式的 Windows 11 家庭版

商用版:Windows 10 专业版或 Windows 11 专业版

外观

尺寸:245 mm x 175 mm x 8.3 mm

机身特性:镁合金机身、全阻尼铰链一体支架(最大开合角度至 165°)、磁性连接键盘

颜色:亮铂金

实体按键:音量键、电源键

Wi-Fi:544 克起,重量不包含键盘盖

LTE 增强版:553 克起,重量不包含键盘盖

显示屏

屏幕:10.5 英寸 PixelSense 显示屏

分辨率:1920 x 1280 (220 PPI)

屏幕比例:3:2

对比度:1500:1

触控:10 点触控

康宁大猩猩第三代玻璃面板

处理器

英特尔奔腾金牌 6500Y 双核处理器

第 10 代英特尔酷睿 i3-10100Y 四核处理器

显卡

英特尔 UHD 显卡 615

内存

4GB 或 8GB 内存

存储

eMMC 驱动器:64GB

固态硬盘(SSD):128 GB

固态硬盘(SSD):256 GB(仅适用于商用版本)

安全

通过 Windows Hello 面部识别,实现企业级的防护

Windows 增强硬件安全性(仅适用于商用版本)

固件 TPM

适用于企业级安全防护的 TPM 2.0 芯片( 仅适用于商用版本)

网络

Wi-Fi 6:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 兼容

蓝牙 5.0 无线技术

LTE 增强版:高通骁龙 X16 LTE 调制解调器

LTE 增强版:最高支持 600 Mbps LTE 增强版。支持的频带:1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、66

LTE 增强版:支持辅助 GPS 和 GLONASS

电池

Wi-Fi:常规使用,续航时间最长可达 11 小时

摄像头、视频和音频

Windows Hello 面部识别摄像头(前置)

支持 1080p 高清视频的 500 万像素前置摄像头

支持 1080p 高清视频的 800 万像素自动对焦后置摄像头

增强的矩阵式远场双麦克风

具有杜比音效的 2W 立体声扬声器

接口

1 个 USB-C

3.5 mm 耳机插孔

1 个 Surface Connect 端口

Surface 键盘盖接口

MicroSDXC 读卡器

LTE 增强版:Nano SIM 卡卡槽

触控笔兼容性

Surface Go 3 支持 Microsoft 触控笔协议 (MPP)

传感器

环境光传感器、速度计、陀螺仪、磁力计

电源适配器

24W 电源适配器

装箱物品

Surface Go 3

电源适配器

快速入门指南

安全、健康、符合性指南和有限保修条款等文件

保修

2 年有限硬件担保

