我国新型储能技术取得重大突破：世界首座非补燃压缩空气储能电站并网试验成功

IT之家 9 月 30 日消息 据央视财经报道，世界首座非补燃压缩空气储能电站 —— 江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目并网试验成功。

报道称，上午 10 点，压力超过 100 个大气压的空气从地下千米深处的盐穴奔涌而出，驱动世界最大的空气透平做功，向国家电网发出我国首个大型压缩空气储能电站的“第一度电”。世界首个非补燃压缩空气储能电站并网试验成功，标志着我国新型储能技术的研发和应用取得重大突破。

IT之家了解到，8 月 31 日，世界首座非补燃压缩空气储能电站 —— 金坛盐穴压缩空气储能国家示范工程送电成功。这是压缩空气储能领域唯一的国家示范工程，也是江苏省 2019、2020 年重点项目。它在电网负荷低谷期使用电能压缩空气，并将其高压密封在地下 1000 米的盐穴中，待电网负荷高峰期再释放压缩空气推动汽轮机发电，从而达到降低电网负荷峰谷差的目的。

据悉，金坛盐穴储能项目首次采用了世界上最先进的非补燃式压缩空气储能技术。该技术能将压缩空气时产生的热能收集和存储起来，待释能时用来加热进入膨胀机做功的空气，将电能转换效率提升至 60% 以上，全过程无燃烧、无排放。为帮助项目尽早并网发电，常州供电公司跨前对接，于 2020 年 10 月便启动了进线工程建设。